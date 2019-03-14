Маньяк — это убойная тема

На этой неделе в республику приезжали журналисты телеканала «НТВ», которые делают программу «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. С 12 по 14 марта в Сыктывкаре работали специальный корреспондент Олег Налимов и оператор Сергей Новиков. Они снимали передачу по одному из сюжетов книги «Сыщики земли Зырянской» Анатолия Соловьева – «Маньяк на доверии».

— В своей программе мы рассказываем о работе советской милиции до 1990 года. Ищем новые повороты, темы, — рассказал «Трибуне» спецкор НТВ Олег Налимов. — Иногда бывает дефицит на очерки. В один из таких периодов зашел в московскую библиотеку, в поисковике которой набрал слово «сыщики». А уже через 5 минут мне принесли книгу «Сыщики земли Зырянской». Из нее я выбрал очерк Николая Шевченко «Маньяк на доверии».

Составитель и автор этой книги Анатолий Соловьев в 1976-1983 гг. работал инспектором уголовного розыска УВД Сыктывкара.

Съемочная группа собрала всех героев очерка и работала с ними в течение трех дней. Это бывший следователь Александр Мищенко, сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РК Анатолий Стоцкий и Олег Рогов.

К сожалению, телевизионщикам не удалось встретиться с главным героем очерка — Николаем Шевченко, он в это время находился за пределами Коми, как и Владимир Попов.

Книга за книгой

Презентация книги «Сыщики земли Зырянской» состоялась 5 октября 2015 года в день рождения уголовного розыска России в музее МВД по РК.

— Большой вклад в создание книги внесло мое родное МВД Республики Коми, — рассказал автор. — Издание увидело свет благодаря в первую очередь министру МВД Республики Коми Владимиру Половникову, который лично контролировал процесс работы.

Книга имела успех и разошлась по региональным отделениям МВД России от Хабаровска до Москвы.

— Я подарил книгу в том числе помощнику министра внутренних дел России генерал-лейтенанту полиции Александру Кирушеву, уроженцу Усть-Кулома. Именно там начиналась его милицейская карьера в должности инспектора уголовного розыска. Сейчас готовится к изданию уже вторая книга «Сыщиков», посвященная 100-летию уголовного розыска МВД по Республике Коми, — поделился Анатолий Соловьев.

Свой чемпион

Что же больше всего поразило съемочную группу в период работы в Сыктывкаре? Внимательно рассматривая цветные фото для будущей книги, Налимов вдруг спросил:

— А это что за спортсмены-«динамовцы», какое отношение они имеют к уголовному розыску?

Оказалось — самое прямое. На фото — полковник полиции, начальник Управления уголовного розыска МВД по РК Андрей Ляхов с сыном Максимом.

Еще больше Налимов удивился, когда узнал, что Андрей Ляхов и его сын являются действующими чемпионами мира по пауэрлифтингу (силовое троеборье).

— Вряд ли в системе МВД России еще есть действующие чемпионы мира! — воскликнул Налимов.

Совсем другая история

— Когда нам ждать в гости ведущего программы «Следствие вели…» Леонида Каневского? — спросил корреспондент «Трибуны» у Олега Налимова.

— Принцип создания программы следующий. Каневскому предлагается конкретный сюжет. Если он его одобряет, в регион выезжаю я с оператором Сергеем Новиковым, собираем материал, представляем его Каневскому, он его изучает. Затем в обязательном порядке сам выезжает в регион, там материал дорабатывает.

Думаю, что в течение месяца он обязательно приедет в столицу Коми. А приблизительно в мае на телеканале НТВ в программе «Следствие вели…» выйдет сюжет.

— Я предложил Олегу Налимову еще два сюжета. «Связанные одной кровью» — о раскрытии убийства студентки Сыктывкарского медицинского училища Нины Ветошкиной, — поделился Соловьев. — Второй сюжет — «Операция «Глория». Там и убийство семейной пары пенсионеров, и попытка взрыва многоквартирного дома в Сыктывкаре по улице Димитрова, 50, и покушение на расстрел оперативной группы в одной из деревень Княжпогостского района.

Как знать, может быть, и по этим сюжетам появятся новые передачи. Но, как говорит сам Каневский в каждом выпуске, это уже будет совсем другая история.

Александра КОСТРОМИНА.