Марксу даже не снилось… За счет простых работяг прибыль дорожной фирмы за год выросла в несколько раз

Сколько источников прибыли при капитализме называет Маркс? Их много, но главный – получение прибыли за счет наемных работников.

Однако норма этой прибыли в «цивилизованном обществе» все-таки ограничена. В первую очередь – благодаря профсоюзам, которые жестко следят за соблюдением прав рабочих. А вот наш «российский капитализм» имеет свои удивительные особенности…

«Экономическое чудо»

26 июня на ленте БНКоми появилась информация под названием «Прибыль «Коми дорожной компании» в 2020 году выросла в шесть раз».

В отчете утверждается, что валовая прибыль увеличилась в 2,5 раза – до 274,7 млн рублей, а чистая прибыль составила 148,3 млн рублей, то есть в шесть раз больше, чем была в 2019-м (24,6 млн). До этого два года подряд компания показывала отрицательный результат: чистый убыток в 2018-м был 27,7 млн, в 2017-м – 56,5 млн.

Еще недавно у Коми дорожной компании были серьезные финансовые проблемы, предприятие находилось в тяжелой ситуации – чуть ли не на грани банкротства. Согласитесь, прямо на глазах, всего за один год произошло чудо – никак не иначе! Причем на приписки это не похоже, поскольку отчет составлен на основании данных налоговой службы.

Заглянув в контракты и условия деятельности АО «КДК», мы установили, что основной работой компании является ремонт и содержание дорог регионального и местного значения. Согласно сметам, особой прибыли на такой деятельности не получишь – стоимость невысока. Небольшую прибыль можно получить только за счет экономии на стройматериалах, но – в ущерб качеству. И вряд ли руководство пойдет на это.

К тому же сметы на будущие контракты составляются заранее, без учета подорожания стройматериалов, что тоже лишает дорожных подрядчиков прибыли, поскольку закупают материалы они уже по новым ценам, а оплата производится по старым. Для справки: металл в сравнении с годом предыдущим подорожал в два раза, битум – на 20 процентов, цемент – почти на 50, разные искусственные заполнители асфальта – в два раза и т.д.

К тому же руководство АО «КДК» закупило в лизинг новой техники на 200 миллионов рублей, а ведь это тот же кредит, который нужно возвращать с большими процентами.

«Почувствуйте разницу»

Так откуда же у компании взялась высокая прибыль?

Председатель республиканской профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу так прокомментировал это «рукотворное чудо»:

«В Республике Коми в стоимость дорожных работ зарплата работников закладывается на основании нормативного правового документа под названием «Отраслевое тарифное соглашение», которое принималось в рамках социального партнерства и подписывалось тремя сторонами: правительством, профсоюзами и объединением работодателей. Согласно этому соглашению ставка первого разряда составляет 14710 рублей — без районного коэффициента, северных надбавок и других стимулирующих выплат.

Правительство Коми это соглашение выполняет неукоснительно – АО «КДК» получает деньги в полном объеме. А коль так, средняя зарплата рабочего дорожника компании должна составлять не менее 63 тысяч рублей. Однако она не дотягивает и до 30 тысяч.

Все дело в том, что оплата рабочим производится из расчета ставки первого разряда, которая в Коми дорожной компании ниже указанной в соглашении в 2,5 раза, она составляет чуть более шести тысяч рублей. Как говорится, почувствуйте разницу!».

Закрывают глаза

«Ну, а дальше все просто: невыплаченная зарплата превращается в прибыль, что позволяет руководству манипулировать полученными деньгами, – продолжает Иван Урсу. – Такое даже Марксу не снилось! Реском и местные профсоюзные работники указывали на творящееся беззаконие, однако собственники практически государственной компании закрывают на это глаза, не вмешиваясь в действия руководителей, которые меняются так быстро, что рабочие не успевают запоминать их имена.

В связи с этим реском профсоюза дорожников обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить ситуацию с соблюдением отраслевого тарифного соглашения и прояснить получение огромной прибыли там, где еще вчера дело шло к банкротству».

Анатолий ПОЛЬКИН.