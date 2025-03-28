В среду, 26 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о деятельности российского правительства. Если верить Михаилу Владимировичу, экономика у нас растет, дороги строятся, старики поддерживаются, первичное звено здравоохранения модернизируется и так далее. Любопытно при этом, что отчет сформирован за период с 2019 года, а по ряду параметров – аж с 2018-го. Неужели правы злые языки: будь отчет годовым в строгом смысле слова, хвастаться было бы куда труднее?

Доступное, но не всем

Что касается среднего образования, то, если верить Михаилу Мишустину, с каждым годом растет его – образования – доступность. В докладе сказано: «Построили свыше 1,6 тыс. школ, почти 5 тыс. полностью модернизировали, укомплектовали всем тем, что нужно ребятам для интересной, комфортной учебы».

О «комфорте» можно поинтересоваться у детей в селе Грива Койгородского района, где в феврале прошлого года пожар уничтожил целое крыло деревянного школьного здания. Сейчас, как сообщили нам из Гривы, занятия проходят в уцелевшей части здания.

В Республике Коми более половины средних школ – 154 из 199 – работают в сельской местности. Эти данные озвучил в конце 2023 года теперь уже экс-губернатор Владимир Уйба. Можно смело утверждать, что с тех пор доля сельских школ сократилась. Новые школы если и построены, то в крупных населенных пунктах. Например, в Объячево и в Ижме (обе на 600 мест), и на статистику они не повлияли, так как заменили собой старые учебные заведения.

Школы сокращаются (по иронии, на языке чиновников это называется «укрупнением», когда небольшое учебное заведение вливается в более крупное) в небольших селах и деревнях. Чиновники районных администраций, нередко знакомые, а то и родственники сельских учителей, не скрывают от последних, что главная причина лежит в стремлении «оптимизировать» расходы бюджета. Так, в 2019 году школу в деревне Щугрэм Сысольского района, в которой оставалось шесть младшеклассников, объединили с Визиндорской. И теперь детям приходится ежедневно преодолевать до места учебы 17 километров, и столько же – в обратном направлении. Хотя в Щугрэме учебный процесс успешно вели три педагога и могли бы продолжать это делать.

Волокита и неразбериха

Школу в поселке Мадмас Усть-Вымского района обещали начать строить в 2021 году и завершить к 2024 году. Сейчас 2025-й, строительство еще не начиналось, и, по словам местных жителей, одни районные чиновники ссылаются на то, что «не пришли деньги» на строительство, другие на то, что проект школы все еще «проходит экспертизу».

– Когда же наконец согласуют и экспертиза будет пройдена? – недоумевали жители поселка на недавней встрече с депутатом Госдумы России Олегом Михайловым. Он обещал лично обратиться по этому вопросу к министру образования и науки РК Наталье Якимовой.

Если в Мадмасе люди столкнулись с бюрократической волокитой и неразберихой, то над школой в селе Среднее Бугаево Усть-Цилемского района нависла угроза все той же ликвидации-оптимизации.

Бугаевскую СОШ районная власть предлагает присоединить к школе в Хабарихе под предлогом, во-первых, кадровых проблем (директор уволилась, нового пока нет) и, во-вторых, необходимости ремонта. Как это часто бывает, мнения жителей и администрацию села о «реорганизации», которая по факту является ликвидацией школы, спросить не удосужились.

Жители села, в котором зарегистрировано 226 человек, воспринимают попытку отъема у них школы не иначе, как покушение на жизнь самого их поселения.

– Если школу закроют, это будет означать смерть села… Да, школа требует ремонта, но еще в 2016 и в 2020 годах местные жители обращались к руководству Республики Коми с просьбой о строительстве новой школы. Получили ответ о «целесообразности строительства», но ни одного реального действия, – говорит глава СП Среднее Бугаево Леонид Дуркин, сам выпускник этой школы.

По волнам и тонкому льду

Чиновники, решившие присоединить Бугаевскую СОШ к Хабарицкой, «забыли» о самом важном – о безопасности школьников. Доставка детей в интернат, расположенный на правом берегу Печоры, станет серьезной проблемой на протяжении всего учебного года. Школьникам придется преодолевать реку разными способами в зависимости от сезона. С 1 сентября до ледостава, а также после его окончания единственный вариант – переправа на лодке. Пока река свободна ото льда, это относительно безопасный, хотя и занимающий до 20 минут путь, сопряженный с необходимостью огибать речные острова.

Но Печора отличается непредсказуемым характером, особенно весной и осенью. Сильный ветер способен за считанные минуты превратить спокойную водную гладь в бушующий поток с метровыми волнами, представляющий смертельную опасность даже для хорошо оборудованной лодки. В период ледостава, пока зимник не открыт, и после его закрытия (когда выход на лед запрещен) дети будут вынуждены добираться до автобусной остановки на правом берегу пешком или на снегоходах, что также сопряжено с трудностями и рисками.

P.S. Когда материал был почти готов, из Среднего Бугаево от Леонида Дуркина пришла хорошая новость: директором согласилась стать Валентина Петровна Поздеева – педагог с 33-летним стажем, преподаватель географии и биологии Хабарицкой школы.

Михаил КАЗАНЦЕВ.