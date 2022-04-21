Машинист наехал на слесаря (Криминал от 22 апреля)

Машинист крана-трубопрокладчика стал виновником гибели слесаря, который попал под гусеницу спецтехники.

ЧП произошло при выполнении работ на газовом трубопроводе «Ухта – Торжок-3» между поселками Тобысь и Боровой. 61-летний машинист монтажного треста, управлявший краном, по неосторожности наехал на рабочего, получившего тяжелые травмы. На этой неделе виновник трагедии был приговорен судом к полутора годам лишения свободы условно.

За бутылку водки – 50 тысяч рублей

Удорский пенсионер заплатит крупный штраф за продажу спиртного.

60-летний житель Усть-Выми, уже не раз привлекавшийся к административной ответственности за незаконную торговлю алкогольной продукцией, вновь продал бутылку водки своему приятелю, который выступил в роли покупателя в полицейской акции «контрольная закупка». Вину в содеянном пенсионер признал полностью.

Однорукий рыбак домой не вернулся

18 апреля 42-летний инвалид из села Палауз ушел на рыбалку на реку Сысола и бесследно исчез.

Родственники позвонили в службу спасения. Сотрудники «Спас-Коми» выехали на предполагаемое место рыбалки и нашли за рекой промоину глубиной 2 м с сильным течением, в которой мог погибнуть сельчанин. Возле нее находились его сапог и шапка. Водолазные работы на местности проводить запрещено, так как на реке начались подвижки льда. Водолазы выедут на место после того, как сойдет лед.

Сосногорские самогонщики

Четверо жителей Сосногорска обвиняются в закупке и хранении алкогольной продукции без лицензии, а также в изготовлении самогона.

В начале прошлого года обвиняемые закупили в Москве 2 400 бутылок немаркированной водки и 82 пятилитровых канистры спиртосодержащей жидкости общим объемом почти 400 литров. Продукцию мужчины привезли в Сосногорск и часть (160 бутылок) реализовали частным лицам, остальное хранили в прицепе автомобиля. Стоимость немаркированной алкогольной продукции составила более 867 тысяч рублей. Кроме того, один из обвиняемых произвел у себя на ферме спиртосодержащую жидкость объемом свыше 430 л и хранил ее с целью реализации. Уголовные дела переданы в суд.

Если друг оказался вдруг

Житель Сыктывдинского района украл машину и банковскую карту приятеля.

Находясь в гостях в Эжве, мужчина незаметно похитил ключи от иномарки своего знакомого, а также его банковскую карту, после чего покинул квартиру хозяина. На чужом авто он доехал аж до Корткеросского района, где и бросил машину. Похищенной банковской картой обвиняемый оплатил покупки в нескольких магазинах на общую сумму свыше 6 тысяч рублей.