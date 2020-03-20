Маска, я тебя знаю! Депутаты побывали на швейной фабрике

На предприятии «Текстиль Коми — Сыктывкарская швейная фабрика» начался выпуск масок для защиты от коронавируса. Первыми проверили их качество депутаты Госсовета Коми.



По словам директора предприятия Натальи Харитоновой, пока первые партии востребованных изделий делаются под заказ крупных региональных организаций.

В торговую сеть маски начнут поступать с понедельника. В Сыктывкаре уже со следующей недели планируется их производить до 10 тысяч в день. Все зависит от того, как будет быстро налажено производство, а мастера приобретут соответствующие навыки.

Многих волнует цена изделий. Например, в Китае до эпидемии отпускная цена защитных масок была примерно 45 копеек, в наших магазинах она возрастала до 1 рубля 20 копеек, что вполне демократично. В случае с производством в России, такой порядок цен в принципе невозможен. У нас нет дорогостоящего высокопроизводительного оборудования, да и до китайских умельцев нам еще далеко.

Ожидается, что отпускная цена одноразовых масок от «Текстиля Коми» будет варьироваться от 20 до 30 рублей. Многоразовые будут стоить от 100 до 200 рублей. В том, что они не пропускают влагу и прочны, лично убедился председатель Комитета по социальной политике Госсовета Коми Сергей Артеев. Их можно будет стирать по несколько раз в день в слабом щелочном растворе.

По словам депутата Олега Михайлова, нам просто повезло, что еще есть такие организации, как «Текстиль Коми», которые могут быстро наладить производство дефицитной продукции. Будем надеяться, что им окажут поддержку профильные государственные структуры, поскольку, чтобы маски официально стали медицинскими, нужно пройти соответствующие бюрократические процедуры. Только после этого они появятся на аптечных прилавках.

Сергей МОРОХИН.