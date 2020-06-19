Маски снимать нельзя! Но часть других ограничений в Коми решили отменить

В республике каждый день увеличивается число больных, зараженных коронавирусом. Их уже более двух тысяч. Тем не менее, региональная власть решила смягчить «особый режим», установленный еще в конце марта.

Тем же путем идут и другие регионы. Во многом это обусловлено политическими мотивами. Несмотря на то, что пандемия продолжается, федералы торопят: впереди парад, плебисцит, а также предвыборные мероприятия.

С 17 июня Республика Коми, за исключением Воркуты и Усинска, перешла ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.

Теперь кафе могут открыть свои летние веранды, на площадях разрешат проводить сельхозярмарки, начнется учеба для желающих получить водительские права. Кроме этого, открываются библиотеки, хотя обслуживание в них, как и в парикмахерских, будет строго по предварительной записи и из расчета не более одного человека на 4 кв.м зала.

При этом вплоть до 30 июня продолжает действовать масочный режим и иные ограничения.

В летних кафе должны соблюдаться строжайшие меры

безопасности. Разработан огромный блок требований: дистанция между посетителями, наполняемость площадок не более 50%, обработка посуды, особые требования к официантам.

Напомним, что за вчерашний день, 18 июня, был отмечен очередной прирост (+82) больных с лабораторно подтвержденным COVID-19. В больницах республики находятся 1433 человека. 28 больных скончались.