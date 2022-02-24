Масленица на носу! (Блиц от 25 февраля)

С 28 февраля по 6 марта православные отмечают Масленичную неделю.

Масленица – один из самых древних и любимых народных праздников. В этот день сжигали чучело. Раньше считалось, что от размера и силы костра зависит, когда придет весна, а пепел развеивали по полям, чтобы урожай был хорошим. Всю неделю принято печь блины и угощать ими родных и близких. Считается, что чем больше съешь блинов, тем счастливее будет год.

Операция «подрезала» крылья

С 24 февраля по 3 марта Росавиация приостановила работу аэропортов в южных районах России.

Речь идет об аэропортах городов Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ведомство не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в эти аэропорты. Отменены также все рейсы из аэропорта Волгограда и из Москвы в Хургаду. Ограничения связаны с военной операцией на Украине.

В столице благоустроят дворы

В Сыктывкаре утвердили план благоустройства дворовых территорий на 2022 год.

Согласно документу, на благоустройство дворов в этом году потратят 25,8 млн рублей. Из них 18,2 млн рублей поступят из федерального бюджета, 5,5 млн – из местного и 2 млн – за счет средств софинансирования. Наибольшая сумма будет затрачена на благоустройство двора по адресу ул. Малышева, 18 (5,5 млн), наименьшая понадобится на благоустройство двора по ул. Горького, 13 (2,8 млн).

А сколько вам надо?

Жители Коми хотят зарабатывать не меньше 47 тысяч рублей.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составила рейтинг регионов СЗФО по средним зарплатным ожиданиям. Первое место занял Ненецкий АО – его жители в среднем претендуют на оплату труда не ниже 61 тысячи рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (59 тыс.). На третьем месте – Мурманская область (53 тыс.). Жители Коми на пятом месте по запросам. Самые «скромные» желания у псковитян – они согласны и на 35 тысяч рублей. Для сравнения, средний уровень зарплат по России сегодня – 54 тыс. рублей.

Новая схема мошенников

Они ходят по квартирам и предлагают проверить вентиляционные каналы за плату.

Такие факты зафиксированы в Сосногорске. Злоумышленники представляются сотрудниками городской администрации или говорят, что действуют по соглашению с ней. Чаще всего обманывают пенсионеров – самых доверчивых граждан. Поэтому им предлагают большие скидки на услуги. Утверждая, что услуга стоит намного дороже, но им обойдется в 8-10 тысяч рублей. Уже есть первые пострадавшие. Администрация города сообщает, что специалисты Управления ЖКХ проводят подобные осмотры только в домах без управления и эти работы бесплатные.

В ЗАГС – без шампанского

Минюст Коми разработал новый порядок заключения брака в торжественной обстановке.

Документ, регламентирующий прядок проведения церемонии, состоит из 11 пунктов. В них указано, в частности, кто и какую музыку может включать в загсе, кто ведет фото- и видеосъемку. Есть пункт о том, что в сценарий могут быть включены элементы национальных традиций и обычаев коми народа, а также иных народов, проживающих в республике, и пункт о том, что в помещениях загсов запрещается курение табака, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе шампанского и пива. С проектом приказа можно ознакомиться на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов.

После теста «рожайте вместе»

С 22 февраля в перинатальном центре снова можно «рожать вместе».

Партнерские роды были под запретом с начала пандемии коронавируса. Теперь, чтобы находиться в родильном зале, надо иметь справку о пройденном флюорографическом обследовании, комплект хлопчатобумажной одежды и сменную обувь, а также результат ПЦР-теста, подтверждающий отрицательный статус по COVID-19 (давностью не более чем за 48 часов до даты поступления в роддом).

Компьютер в бак не бросать

С 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов.

Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать в пункты сбора на утилизацию. Нарушителям будет грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, а для компаний – 100-250 тысяч. За повторное нарушение в течение года граждан могут оштрафовать на 2-3 тысячи, а компании — на 250-400 тысяч рублей.

«Мастер года-2021»

4 марта в Национальном музее РК откроется выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

В этом году в ней примут участие 132 мастера из 13 районов Коми. Они представили на конкурс более 400 изделий, которые будут оцениваться по 26 номинациям. В том числе «Узорное вязание», «Традиционное ткачество», «Авторская кукла», «Роспись по дереву». Гостями выставки станут мастера из села Ловозеро Мурманской области. Они привезли в Сыктывкар 30 изделий. Увидеть изделия лучших мастеров можно будет до конца апреля.

Сосновский выиграл в суде

Суд Эжвы отменил приказ об освобождении от должности бывшего руководителя местного «Жилкомхоза» Николая Сосновского.

Также суд обязал администрацию Эжвы выплатить истцу компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей. Этот иск для экс-руководителя предприятия уже не первый: Сосновский оспорил дисциплинарное взыскание и добился еще одной компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Апелляционной жалобы ни на одно из решений пока не поступало. Напомним, что в октябре 2021 года и.о. руководителя в эжвинском «Жилкомхозе» стал Владимир Порсюров, который ранее занимал должность заместителя директора МКП «Дорожное хозяйство», а Николай Сосновский отправился на больничный.

Школьникам добавят на питание

93% всех школьников Коми обеспечиваются горячим питанием. Об этом 24 февраля на заседании правительства Коми сообщила министр образования Наталья Якимова.

Основные расходы на питание детей 1-4-х

классов несет федеральный бюджет. За счет средств республиканского и муниципальных бюджетов бесплатное питание получают школьники 1-11-х классов, имеющие статус детей из малоимущих семей. Однако стоимость питания разных категорий школьников разная. Так, средняя сумма на обед школьника младших классов составляет в среднем 105 рублей, тогда как сумма на питание детей из малоимущих семей в два раза ниже. «Мы предлагаем увеличить стоимость питания в день на одного обучающегося из такой категории семей», – сказала министр.