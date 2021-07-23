Презентация в ухтинском ресторане «Рандеву» обернулась для бедных пенсионеров кредитной кабалой 

Массаж в увеселительном заведении

В один из июньских дней многих ухтинцев по телефону пригласили посетить ресторан «Рандеву», где состоится презентация массажных накидок. Предложили ознакомиться с оборудованием и на себе бесплатно ощутить оздоровительную процедуру. А за три дня эсэмэской напомнили о месте и времени проведения презентации и обязательном наличии паспорта.

На приглашение откликнулось порядка двадцати ухтинцев, в основном пенсионеры, которым при входе в ресторан предложили отключить мобильники. Презентацию начали с представления «спонсора» фирмы «Doromerino», который продемонстрировал шерстяное одеяло и подушки и заявил, что стоят они очень дорого, но могут быть выиграны в качестве бесплатного приза по организованному розыгрышу в конце мероприятия. В красочном буклете была указана их стоимость – 67 тысяч рублей.

Далее всех приглашали испробовать массажные кресла, сравнить режимы работы массажных накидок. Одновременно шли беседы с пенсионерами об их болячках и необходимости постоянно массажировать соответствующие группы мышц.

Веселый розыгрыш

Кульминацией презентации стал «общереспубликанский розыгрыш бесплатных призов», который якобы проводится одновременно в нескольких городах республики. Ухтинцам пообещали два призовых места, обладатели которых могли купить дорогую массажную накидку стоимостью 240 тысяч рублей с 30-процентной скидкой. Кроме того, призерам посулили бесплатные подарки: комплект продукции фирмы «Doromerino», озонатор, ручной вибромассажер и видеорегистратор. Так и случилось: счастливчиков под громкие аплодисменты вывели из зала ресторана для оформления документов на проданный и бесплатный товары.

Чтобы оставшиеся ухтинцы не разбежались, им сначала предложили поучаствовать в розыгрыше льготных путевок на отдых в один из подмосковных домов отдыха. И тут же ведущий объявил о том, что «спонсоры» решили увеличить число «счастливчиков» на бесплатные подарки. Кроме того, они готовы выдать карты на 30-процентную скидку на массажные накидки всем желающим. Услышав свои фамилии, пенсионеры отходили к столикам с копирами.

Сняв копии паспортов, сотрудники презентации предложили подписать бланки «Договора купли-продажи массажной накидки» с перечнем бесплатных подарков и «Акта приемо-передачи товара». Поскольку денег у многих не оказалось, а товар приглянулся, «счастливчикам» предложили подписать готовый бланк кредитного договора на срок до трех лет. Кредит мог достигать 169 тысяч, но за вычетом той суммы, которая имелась у пенсионера на его личной кредитной карте.

Бесплатный сыр в мышеловке

В интернете мне удалось найти статью «Бесплатный массаж превратился в кредит на 170 тысяч». В этой статье рассказывалось об истории, очень похожей на ухтинскую. По такому же сценарию в Москве пенсионеры покупали товаров на 118 тысяч, но с учетом кредита им надо заплатить 172 тысячи рублей. А Росприроднадзор вообще заявил, что бесплатные презентации товаров — это один из способов выманивать у потребителей большие суммы денег. Недобросовестные продавцы пользуются доверчивостью людей и вводят их в заблуждение. Как правило, это бывают пожилые граждане.

В результате обращений к юристам выяснилось, что вернуть деньги можно, но на это уйдет много времени.

Мне удалось узнать, что в Ухте за два дня (25 и 26 июня) прошло четыре презентации, а 27 июня презентация проходила в Сосногорске. Тогда же в полиции узнали о продаже медицинского оборудования в ресторане «Рандеву» и получили в виде приложения к заявлению вышеназванную статью из интернета. Руководство в погонах при желании могло оперативно выяснить подробности «заботы» о пенсионерах и не допустить, чтобы они попали в кредитную кабалу.

Но лишь 28 июня, после обращения других граждан, полицейские начали выяснять обстоятельства обмана пенсионеров, перехватив машину «презентаторов» в Сыктывкаре. По всей вероятности, от них был получен список «счастливчиков», которых стали приглашать для урегулирования случившегося.

Почему же бездействует полиция в отношении заезжих продавцов? В полиции мне пояснили, что если покупатель заплатил за товар добровольно, то состава преступления нет. Мол, покупатель сам виноват. Думаю, что на свое обращение в правоохранительные органы я получу отказной материал.

Выходит, что ушлые продавцы практически ничем не рискуют. И мне остается лишь призвать читателей «Трибуны»: остерегайтесь бесплатного сыра, дабы не угодить в мышеловку.

Валерий ТОРЛОПОВ,

общественный правозащитник.