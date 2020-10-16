Массовые зрелища отменяются

Губернатор Коми обновил Указ о повышенной готовности

Основные ограничения на сегодня:

— До 15 ноября на всей территории Коми запрещено проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий; приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

— До 28 октября продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

— Отдыхающим, вернувшимся из-за рубежа, запрещено выходить из дома до получения результатов теста на коронавирус.