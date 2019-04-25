Мастерица из Княжпогостского района по ночам видит старинные украшения

Ульяна Ляутова из поселка Синдор – мастерица молодая, но уже известная, а работает она в стиле «этно». В ее авторской коллекции – одежда и украшения «под старину», хотя и с учетом веяний современной моды.

Эти украшения можно надевать не только на фольклорные праздники, но и для обычных вечеринок или прогулок. Такие изделия сегодня очень популярны среди молодежи.

По словам Ульяны, творческие идеи нередко посещают ее во сне:

– Мне было лет 15, когда я увидела у одной мастерицы ожерелье из берестяных бусинок. Потом я целую неделю пыталась изготовить подобное ожерелье, но ничего не получалось. И вот однажды во сне увидела, как надо скручивать берестяные полоски в бусинку. Проснулась – и по памяти изготовила первую бусину, а потом и все остальное.

Синдорская мастерица берет за основу средневековые наряды и придает им современную стилистику.

Штучный товар

– Ваши эксклюзивные изделия с использованием натуральных тканей стоят, наверное, дорого?

– Подобные «этноплатья» некоторые продают за 20 тысяч рублей, а я предлагаю всего за три тысячи. Потому что за прибылью не гонюсь. Да и собственного «бренда» у меня пока нет. Это штучный товар, который я не могу выпускать партиями.

– Говорят, что старинные украшения обладают магическими свойствами, их используют в качестве оберегов.

– Иногда мне предлагают изготовить и обереги, но я такими вещами не занимаюсь. Бижутерия, народные орнаменты – все это создается для красоты, а не для магии, которая является пережитком язычества. Я же человек верующий, православный.

Интересное кино

После школы Ульяна поступила в пединститут, но уже через год отправила документы в Санкт-Петербургский университет профсоюзов, где теперь заочно учится на режиссера.

– Хочу снимать историко-художественные фильмы о житиях святых Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Стефана Пермского. То есть такие фильмы, которые пробуждают человеческие души, просветляют сознание. Не знаю, получится ли у меня сделать что-то серьезное, а пока я размещаю в Ютубе небольшие сюжеты на православную тему.

Ульяна Ляутова научилась писать иконы. И даже, с благословения епископа Питирима, собирается открыть в Княжпогостском районе иконописную школу.

«Машина времени»

Еще одна идея, которую вынашивает мастерица, касается этнотуризма. На своей малой родине она планирует открыть гостевой дом, где все желающие смогут погрузиться в историю.

– Я вижу это так. Приезжает, к примеру, семья и на три дня выключает сотовые телефоны. Гости надевают старинные рубахи, сарафаны, топят печку, доят корову, занимаются огородом, охотятся и рыбачат, – рассказывает Ульяна. – В доме, где не будет даже электричества, туристы смогут хотя бы на несколько дней вернуться в прошлое, пожить так, как жили наши предки.

Екатерина МАКАРОВА.