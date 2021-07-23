Мать не выдержала трудностей, отец уже много лет один воспитывает особенного ребенка

ПАПИНА ДОЧКА

Устьцилем Артем Ермолин уже пятый год ведет видеоблог на канале Ютуб, где рассказывает о достижениях дочери-инвалида. 19-летняя Настя шьет, вяжет, собирает картины из пазлов, готовит, катается на коньках и роликах, плавает в бассейне. Мужчина выкладывает ролики не ради славы, а чтобы вдохновить родителей особенных детей.

Родом они из села Трусово Усть-Цилемского района. В Сыктывкар переехали в августе прошлого года. По словам Артема Варсонофиевича, в городе больше возможностей, чем в селе. Своего жилья здесь нет, снимают квартиру у родственников, платят только за коммуналку.

И шьет, и вяжет, и готовит…

– Многие боятся переезда. Как вы решились оставить хозяйство в селе? – спрашиваю Артема Варсонофиевича.

– В последнее время от большого хозяйства только кошка оставалась. А раньше я держал корову, телят, кроликов, лошадь. Настю приучал к сельскому труду, заботиться о домашних животных, брал на сенокос, за грибами. Дочь сама умеет печь пироги, топить печь и многое другое. Приготовление еды уже стало ее обязанностью. Научилась она и шить. Недавно вот куртку порвал, смотрю – Настя уже зашивает. Она и шарф научилась вязать, – хвалит свою дочь Артем Варсонофиевич.

– Чем ваша дочка больше всего любит заниматься?

– Настя невербальная, не может мне ничего сказать. Но я вижу, что она с удовольствием катается на коньках и роликах. Когда в первый раз повел ее в бассейн, она сильно боялась воды, кричала. Пришлось самому лезть в бассейн. Видимо, для нее было важно, чтобы мы плавали вместе. Теперь этот страх прошел. Вообще, ребенка с аутизмом можно научить всему, но, конечно, нужны усилия и терпение. Надо доверять особым детям и не бросаться делать все самим. И не думать, что все это бесполезно и ребенок никогда ничего сам не сделает. Для этого я и стал снимать ролики, выкладывать их в сеть: чтобы у других родителей, воспитывающих особенных детей, руки не опускались.

Интернат – это страшно

Диагноз РАС (расстройство аутистического спектра) появился, когда Насте было три года. Но поскольку врачи ничего не объясняли, то родители не знали, что у дочери аутизм. Только позднее стало понятно, что стоит за этим диагнозом.

Артем Ермолин вспоминает, что в детстве Настю показывали врачам и районной, и республиканской больницы, но те, видимо по неопытности, ничем не помогли. По его словам, симптомы аути-

зма проявляются до трех лет, но у некоторых детей почти сразу после рождения. Врачи лишь советовали смириться: мол, ничего уже не сделать. Но отец решил не сдаваться, а во что бы то ни стало развивать свою особенную дочь. К сожалению, его жена не выдержала трудностей, и в результате семья распалась.

– Я решил, что дочь буду воспитывать сам, потому что знал, что больше дам дочери, чем мать, и убедил в этом суд, – рассказывает Артем Ермолин. – Все способы надо искать, пробовать, чтобы подтолкнуть ее в развитии. Образование у меня среднее, от военкомата выучился на шофера, после армии работал в сельском хозяйстве, но с работы пришлось уйти, чтобы все свое время уделять дочери. В первую очередь я сам всему учился, а потом уже ее приучал. А со специалистами, которые разбираются в этой болезни, я общаюсь в основном в интернете.

– Артем Варсонофиевич, вы свою дочь научили многому. А что дальше?

– Мне уже 50 лет. Самое страшное для детей-аутистов – интернат. К сожалению, в России мало хороших интернатов, и с такими нарушениями больные дети постепенно превращаются в растения. Поэтому и стараюсь всесторонне развивать свою дочь, чтобы она могла самостоятельно себя обслуживать.

Екатерина МАКАРОВА.

Фото со странички Артема Ермолина «ВКонтакте»