В 2022 году исполняется 300 лет Российской империи. К этой дате по всей стране проводятся мероприятия, а кинематограф радует зрителей новыми историческими фильмами.

В одной из документальных драм кинокомпании Star Media снялась уроженка удорской деревни Муфтюга Марья Кравинская (Мария Коровина). Причем не просто статисткой в исторических нарядах, а исполнила роль самой царицы – матери будущего императора Петра I – Натальи Кирилловны Нарышкиной.

Запись об этом появилась в группе «Моя Муфтюга» в социальной сети «ВКонтакте» и на личной страничке Марии, которая нынче живет в Краснодаре и, к сожалению, не дает интервью местным СМИ.

Три счастливых дня

Документальная драма, в которой сыграла удорчанка, получила название «Империя: Петр I». Съемочный процесс для артистки длился три дня. Одной из локаций стало историческое здание недалеко от центра Москвы.

– Палаты Аверкия Кириллова – настоящее историческое здание, которое находится в самом центре Москвы недалеко от Красной площади. Там снимали сцены с внутренним антуражем. Еще два киногородка – в Подмосковье. Кстати, киногородок на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» открыт для посещения — за исключением времени, когда идет съемочный процесс. В этих местах шла съемка на улице, – рассказала Марья.

Костюмы также подобрали тщательно. Их предоставил музей. «Моя героиня всего несколько раз появляется в фильме и только в первой серии, но я очень горжусь этим проектом!» – отметила актриса. Посмотреть фильм уже сейчас можно на YouTube.

Бетан и Беатриче

Стоит напомнить, что удорчанка после седьмого класса поступила на гуманитарное отделение Гимназии искусств при Главе Коми, по окончании которой уехала учиться в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2010-м она вернулась в Коми и стала актрисой академического театра драмы им. В. Савина.

Зрители наверняка помнят ее в роли: Валентины в спектакле «Прошлым летом в Чулимске», Бетан в «Малыше и Карлсоне», Беатриче в «Truffaldino il servitore» (по пьесе «Слуга двух господ»)…

Все изменилось в 2014 году, когда ей вдруг позвонили из Москвы и пригласили на кинопробы. Оказалось, что для съемок нового фильма Александра Прошкина продюсер искал актрису «провинциального» типажа.

Он просматривал в интернете страницы российских театров, и его привлекла фотография актрисы из Коми. Мария успешно прошла кинопробы, и ее пригласили сниматься в «большое кино».

«Ох, рано встает охрана…»

Фильм «Охрана», в котором Мария сыграла главную роль, это история о девушках, которые работают на большом заводе в охране. Они живут в ожидании счастья и замужества.

Сценарий написан Юрием Арабовым. Это история провинциалки, поэтому искали именно неизвестную никому актрису. В итоге получилась ироничная, местами очень смешная и трогательная история о вспыхнувшем чувстве и превратностях судьбы.

По словам М. Коровиной, главная роль в фильме для нее стала большой неожиданностью. Ответив на телефонный звонок из Москвы с просьбой выслать фотографии и отправив снимки на электронный адрес в столицу, девушка была приглашена на пробы.

«Моя Клавдия близка мне и своими желаниями: я тоже уже хочу выйти замуж и родить ребенка. Единственное, чем не похожа на меня Клавдия: она «терпила». Терпит подруг, отчима, свою непростую жизнь… Но все-таки борется и не плывет по течению…» – откровенничала тогда актриса.

Партнерами девушки по фильму были такие известные актеры, как Виктор Сухоруков, Антон Шагин и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. За успешный кинодебют в 2015 году она получила награды сразу на двух известных фестивалях – «Окно в Европу» и «Восток & Запад».

После «Охраны» других крупных работ в кино у Марии, к сожалению, не было. Она уехала из Коми и поменяла имя и фамилию. Сегодня Марья Кравинская преподает сценическое мастерство и актерскую речь в одной из детских студий Краснодара.

Александр ПРОШКИН, режиссер:

– У всех наших столичных артисток есть этакий «гламурный отпечаток» – не очень они эту простую жизнь знают, не очень понимают, не могут выразить. А Маша Коровина – очаровательная, способная, хорошая актриса. За свою жизнь я открывал много новых имен, поэтому процесс знаком, не привыкать, – рассказал режиссер журналистам, когда приезжал в Сыктывкар и представлял свой фильм «Охрана» в рамках кинофестиваля «Сталкер».

Лиля ВОВК.