Мать с дочкой не могут выбраться из гнилой развалюхи

В редакцию «Трибуны» обратилась молодая женщина из удорского села Кослан, которая с маленьким ребенком живет в аварийном доме. По словам Анастасии Павловой, дом № 21 по ул. Н. Трофимовой находится в ужасном состоянии.

— Кровля постоянно протекает, в коробку с проводами попадает вода. Из-за этого недавно произошло замыкание, едва не случился пожар. Полы проваливаются к соседям на первый этаж. В коридоре большая щель, через которую виден первый этаж. Зимой очень холодно. Даже при включенном обогревателе нам с дочкой приходилось спать в одежде, укрываясь двумя одеялами, — рассказывает Анастасия Алексеевна.

Некуда идти

Дом № 21 по ул. Н. Трофимовой является муниципальным. Это двухэтажное общежитие, построенное в 1976 году из бруса и обшитое вагонкой. Там 23 комнаты, но многие уже пустуют — жильцы сбежали, не выдержав суровых условий. Остались лишь те, кому некуда деться.

В августе 2015 года межведомственная комиссия признала дом непригодным для проживания. Однако местная администрация не предприняла никаких мер по переселению женщины с маленьким ребенком из аварийного жилья.

— В Усогорске восстановили многоквартирный дом, в Кослане построили четыре новых дома, но нас не переселяют. Объясняют это тем, что мы не попали под программу переселения, — жалуется женщина.

Анастасия Павлова находится в отпуске по уходу за ребенком, получает «детское» пособие и едва сводит концы с концами. О покупке жилья в том же Кослане или Усогорске она даже не мечтает — нет денег.

Власть бессильна?

В администрации Кослана, конечно, в курсе, что дом № 21 официально признан аварийным. Но жильцов переселять некуда.

— У нас ничего не строится, свободного муниципального жилья тоже нет, — говорит ведущий специалист по жилищным вопросам Татьяна Емушева.

По ее словам, хоть дом и признан аварийным, жильцов не бросают один на один с бедой, за общежитие отвечает сельская администрация и содержит его. Кровлю каждый год латают, но она действительно как сито.

Районная власть тоже не может помочь молодой маме, как, впрочем, и другим жильцам гнилого дома. Как сказал корреспонденту «Трибуны» заведующий отделом промышленности, капитального строительства и муниципального хозяйства Удорского района Евгений Бушенев, у них нет своего жилфонда, кроме маневренного. Но согласятся ли люди менять шило на мыло?

— По текущей программе переселения из аварийного жилья новые квартиры получат только те, у которых квартиры признали непригодными до конца 2012 года. Списки уже сформированы, и нельзя кого-то оттуда вычеркнуть ради новых нуждающихся. Надеемся, что после 2017 года запустят новую программу переселения и мы сможем помочь остальным, — подытожил Евгений Бушенев.

Екатерина МАКАРОВА, Удорский район.