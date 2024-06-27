Мать зарезала сына (Криминал от 28 июня)

Словесный конфликт завершился трагедией.

Сын обвинял мать в смерти отца. Якобы она не ухаживала за больным супругом. Возникла ссора, в ходе которой сын обзывал мать и даже намеревался ударить. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла сыну не менее трех ударов ножом в грудь, от которых он скончался на месте преступления. Смягчающими обстоятельствами суд признал ее явку с повинной, раскаяние в содеянном, а также показания свидетелей, которые подтвердили недостойное поведение сына в отношении матери. Приговором Сосногорского суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Что не съел – скормил собакам

Житель Ижемского района похитил из холодильника односельчанки 2 кг семги и 10 кг козлятины.

31-летний мужчина у себя дома в с. Усть-Ижма распивал спиртное со знакомой. Увидев, что женщина уснула, он отправился к ней домой, взломал замок, проник в дом и похитил из холодильника продукты общей стоимостью 6,2 тыс. рублей. Часть продуктов он съел сам, а остаток, узнав, что знакомая обратилась в полицию, скормил собакам.

Рабочий погиб под землей

На шахте в Воркуте погиб работник «Северной алмазной компании».

Трагедия произошла 23 июня на шахте «Комсомольская». Горнорабочий очистного забоя участка № 9 попал под барабан дробилки, получив смертельные травмы.

Может, померещилось?

Самолет из Сыктывкара не смог с первой попытки приземлиться в Санкт-Петербурге из-за… кроликов.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», в ночь с 23 на 24 июня в аэропорту Пулково самолет с удаления 6 км был отправлен на второй круг, так как командир севшего перед ним воздушного судна доложил о двух кроликах на взлетной полосе и возможном сбитии одного из них. Специалисты аэродромной службы осмотрели полосу, но посторонних предметов, в том числе кроликов, не обнаружили. После этого Боинг-737, выполняющий рейс из Сыктывкара в Питер, смог приземлиться.

Раз – и ножом в глаз!

В Усинске женщина ранила посетителей бара.

В дежурную часть местной полиции поступило сообщение о конфликте в одном из увеселительных заведений города, в ходе которого одна из посетительниц с ножом напала на нескольких человек. Двум женщинам причинены телесные повреждения: одна получила удар ножом в глаз, другая – в руку. По неофициальным данным, также пострадал и мужчина.

Бил пса поленом по голове

Житель Ижмы предстанет перед судом за истязание соседской собаки.

Нетрезвый мужчина завел в свою квартиру соседского пса по кличке Мухтар и стал избивать его поленом по голове и телу. Хозяева собаки, услышав ее визг, стали стучать в квартиру соседа. Тот открыл дверь, и раненый пес сумел выскользнуть. В результате избиения собака получила многочисленные ушибы тела, сотрясение головного мозга и ослепла на один глаз.