Мечта Емели: печка на колесах

Ни один новогодний праздник в нашей стране не обходится без показа по телеканалам знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» И многие россияне, по примеру Жени Лукашина, 31 декабря отправляются в баню. Но, оказывается, в баню не обязательно ходить — она и сама может приехать по вызову. Если это баня на колесах…

Парилка в грузовике

Оригинальную идею реализовали два друга — сыктывкарцы Дмитрий Симаков и Дмитрий Томов. Они купили старенький ЗИЛ-131 и переоборудовали его. Снаружи — грузовик с кузовом, выкрашенным под бревенчатый сруб, а внутри — парилка. В «предбаннике» — кожаный диван, телевизор, DVD, музыкальный центр, караоке.

Чисто технически, рассказывает Дмитрий Томов, это обычная сауна: вода нагревается в печке-каменке, которая растапливается дровами. Насос подает под давлением горячую и холодную воду. Установлены два бака по 600 литров каждый. В одном – чистая вода, в другой уходит использованная. Также есть душевая кабинка, биотуалет.

— Как вы до этого додумались? — спросила я Дмитрия Томова.

— Это не наша идея. Автобани есть уже во многих российских городах. А теперь вот и в Сыктывкаре. Вообще, баня на колесах – очень удобная штука, можно пригнать куда угодно. К тому же это экзотика: пока мало кто из сыктывкарцев может похвастаться, что парился в грузовике.

«Банщиков» вызывали?

— А кому интересна такая услуга? Баня на колесах пользуется спросом?

— Мы еще только развиваемся, недавно создали страничку «ВКонтакте», но народ нас уже узнает, поступают заказы. Конечно, мы и сами вместе с семьями обожаем париться!

По словам «банщиков», обычно их «вызывают» на дачи, на окраины города, на речку или озера, где люди отдыхают компаниями на природе. Среди любителей экзотического пара есть и весьма состоятельные люди. Парилка вмещает четыре человека. Баню при желании можно растопить до ста градусов.

Один час в бане на колесах стоит тысячу рублей. За сутки могут отдохнуть две-три компании. Ведь нужно время и чтобы убраться, и на переезды в другое место.

Кстати, во время новогодних каникул баня на колесах работает почти круглосуточно — очень много заказов.

Екатерина МАКАРОВА.