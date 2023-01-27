На этой неделе жители поселка Нижний Одес Сосногорского района пожаловались председателю правительства России Михаилу Мишустину на нарушение их конституционных прав.

Видеообращение к Михаилу Мишустину, появившееся в социальных сетях, вызвало большой общественный резонанс, поскольку проблемы Нижнего Одеса, касающиеся медицинского обслуживания, характерны для всех муниципалитетов республики.

Врачи работают «вахтовым способом»

В Нижнем Одесе проживает 9,5 тысячи жителей. Из них 1,5 тысячи – дети, но здесь нет педиатра. Невропатолог, лор, окулист приезжают лишь раз в неделю, а иногда и реже. Граждане месяцами не могут попасть на прием к узкому специалисту. В местном стационаре нет терапевта, острая нехватка медсестер, отсутствует бактериологическая лаборатория – ее закрыли из-за изношенности оборудования.

Минздрав Коми отреагировал оперативно, но, к сожалению, только на словах, поскольку ведомство не в состоянии кардинально изменить критическую ситуацию. Медициной в Нижнем Одесе заинтересовалась и прокуратура, но она может лишь подтвердить очевидные факты. Действительно, в конкретном населенном пункте нарушается конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. А дальше что?

Далее – везде

На сегодняшний день в Коми не хватает порядка 600 врачей, а среднего медицинского персонала – более тысячи! Уже длительное время идет губительный процесс оптимизации медицинских учреждений.

В августе прошлого года в поселке Жешарт Усть-Вымского района прошел массовый пикет против летальной оптимизации системы здравоохранения. В местной поселковой больнице сократили детское, инфекционное и реанимационное отделения, вопрос встал и о закрытии отделения хирургии. Чиновники предложили людям ездить за медицинскими услугами в райцентр – село Айкино.

Республиканская власть, у которой по всему региону разбросана сеть общественных приемных, есть региональный Центр управления регионом (ЦУР), который «точкует» все негативные сигналы с мест, прекрасно осведомлена о катастрофической ситуации в сфере медицины. Однако, чтобы исправить ситуацию, нужны значительные финансовые средства, а их сегодня остро не хватает.

Дальше, видимо, будет еще хуже, поскольку республиканский бюджет на этот год урезан на 15 процентов. В трехлетней перспективе также не наблюдается обнадеживающих посылов.

Видеообращение из Нижнего Одеса – это крик отчаяния. И сигнал депутатам парламента Коми, сервильное большинство которого некритично относится к социальной политике, проводимой нынешним правительством Коми.

Что же касается российского премьера М. Мишустина, то он наверняка даст очередное поручение «разобраться на месте». Чем, вероятно, все и ограничится.

Сергей ПАВЛОВ.