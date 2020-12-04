2 декабря в Госсовете Коми рассматривалась

госпрограмма «Здравоохранение». И.о. главы Минздрава РК Борис Александров рассказал о том, что было сделано в этом году, и о планах на следующий.

Как ни парадоксально, именно благодаря пандемии региональная медицина получила беспрецедентное вливание денежных средств – 37 миллиардов! 5,6 млрд из них в республику пришло из федерального бюджета. 3,5 млрд было потрачено на борьбу с COVID-19. Но не спешите радоваться: в 2021 году региональный бюджет на медицине «сэкономит».

Закуплено и запущено…

По мнению г-на Александрова, в 2020 году удалось достичь неплохих результатов в строительстве крупных объектов здравоохранения. В частности, ввели в строй радиологическое отделение Республиканского онкодиспансера (его, правда, тут же передали под ковидный госпиталь), начато строительство Республиканской инфекционной больницы на 100 коек. Кроме того, закуплено немало оборудования и карет скорой помощи. Однако «моральное и физическое устаревание» существующих больниц, ФАПов, поликлиник и автопарка остается одной из главных проблем отрасли, признал Борис Александров.

Для обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи требуется строительство или замена 82 объектов здравоохранения, в том числе центральных районных больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов на общую сумму 16,6 млрд рублей. А чтобы провести необходимый капремонт 65 учреждений здравоохранения, нужно еще почти 18 млрд рублей.

Между тем объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 год ожидается значительно меньше, предупредил министр.

Затянуто и упущено

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев в своем выступлении отметил, что даже имеющиеся средства далеко не всегда используются эффективно.

Так, многие медицинские учреждения республики оказались не готовы к приему и установке закупаемого дорогого оборудования. Например, контракты на поставку оборудования для Республиканского онкоцентра были заключены в мае-июне, однако по состоянию на 1 ноября оборудование так и не поставлено: не готовы помещения.

Сохраняется сложная ситуация со строительством объектов здравоохранения. На них израсходовано пока около 190 млн рублей (16,2% от плановой суммы капвложений). Среди самых проблемных объектов – строительство 19-ти ФАПов (со сроком завершения работ к 31 декабря 2020 г.), а также строительство все той же Республиканской инфекционной больницы.

Борис Александров пояснил, что неготовность помещений под размещение оборудования связано с длительностью конкурсных процедур. Так, первый аукцион по ремонту помещения для установки линейного ускорителя в онкодиспансере не состоялся из-за отсутствия заявок. По результатам второго аукциона контракт с победителем планируют заключить до 11 декабря. А вот с КТ для онкодиспансера ситуация иная. Тут помещение готово, но в конструкцию самого аппарата внесли изменения, которые теперь нужно внести в регистрационное удостоверение. Таким образом, КТ в учреждении заработает лишь в феврале-марте 2021 года.

Куда исчезнет вирус?

Финансирование здравоохранения за счет средств республиканского бюджета в 2021 году предусмотрено в размере 15,4 млрд рублей, это на 36,4% (!) меньше, чем в 2020-м.

Основное сокращение обусловлено в том числе «отсутствием расходов на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». Это объяснение звучит весьма загадочно. Вероятно, Минздрав считает, что в следующем году COVID-19 куда-то исчезнет. А может, отказаться от «расходов по предупреждению» решили именно потому, что «предупредить» эпидемию так и не удалось? Судя по страшным цифрам заболеваемости в Коми – это чистая правда.

По информации Счетной палаты, из-за дефицита бюджета предстоит также сокращение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (на 364 млн рублей) и на мероприятия по совершенствованию деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (на 642 млн рублей).

Счетная палата Коми делает пессимистический прогноз: «Учитывая проблемы, накопившиеся в предыдущие годы, а также ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, риск недостижения значений целевых показателей региональных проектов в сфере здравоохранения заметно повышается».

Пандемия – с другой стороны

В отличие от КСП, депутат Госсовета Владимир Косов, похоже, не теряет оптимизма. «То, что в 2021 году намечено сокращение финансирования некоторых направлений госпрограммы, конечно, нас не радует, но это не повлечет за собой особых негативных последствий», – уверен вице-спикер Госсовета.

– В текущем году был сделан хороший задел по приобретению дорогостоящего медицинского оборудования, – заявил В. Косов. – В начале будущего года ожидается поставка линейного ускорителя для лучевого лечения онкобольных, компьютерные томографы для Усинска, Воркуты и Эжвы… Да, с одной стороны, пандемия – это плохо. Но с другой – люди научились ценить свое здоровье, беречь и заботиться об окружающих. Болезнь научила мобилизовать все ресурсы, – заключил он.

Виктор СЕМЕНОВ.