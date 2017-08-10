Медицине в Коми сделали «обрезание»

По данным Минфина, в январе-июне прошлого года здравоохранение республики получило 5,5 миллиарда рублей. В этом году сумма оказалась вдвое меньше – 2,4 миллиарда.

Зато увеличились расходы на социальную политику: год назад потратили 6,4 миллиарда, а сейчас – 9,3 миллиарда. Это и понятно: реальные доходы граждан падают, в условиях роста цен и тарифов идет обнищание населения. Все больше жителей республики обращаются за мерами соцподдержки…

Две трети бюджета Коми идут на образование, социальную политику и здравоохранение.

Республиканский бюджет за шесть месяцев 2017 года исполнен по поступлениям в сумме 31 миллиард 719 миллионов рублей (53 % от запланированных доходов). По расходам – в сумме 32 миллиарда 188 миллионов (46,9 %). Дефицит бюджета составил 468 миллионов рублей, хотя в годовом исчислении он запланирован в размере 7,7 миллиарда.

Если сравнивать с первым полугодием 2016 года, доходы

республиканской казны увеличились на 3 миллиарда, при этом траты остались на прежнем уровне. Но произошли существенные изменения в распределении денег.

Образование остается самой затратной статьей расходов

республиканского бюджета. В эту сферу было направлено 9,7 млрд. руб.(30 процентов от общего объема). На социальную политику – 9,34 млрд. На здравоохранение – 2,43 млрд. руб.

На национальную экономику было потрачено 3,4 млрд. (10,6 %), на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,35 млрд. (4,2 %), на общегосударственные вопросы – 887,5 миллиона (2,8 %), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 623 миллиона (1,9 %).

Расходы на культуру и кинематографию составили 489,9 млн руб. (1,5 %), на физкультуру и спорт – 293,6 млн (0,9 %), на СМИ – 78,1 млн (0,2 %). На обслуживание государственного и муниципальных долгов было израсходовано 1,62 млрд. руб. (5 % всех расходов бюджета).

Межбюджетные трансферты составили 1,92 миллиарда рублей, то есть 6 % всех расходов.