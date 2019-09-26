Медикам купят квартиры за счет бюджета

По предложению общественников в правительстве уже согласован план закупки 21 квартиры для врачей за счет республиканского бюджета.

Жилье намерены купить в тех муниципалитетах, где медиков остро не хватает. Планируется уже до конца 2019 года приобрести две квартиры в поселке Усогорск Удорского района для медицинских работников центральной районной больницы.

Правительственная бюджетная комиссия согласовала план покупки еще 19 квартир в Сыктывкаре, Ухте и Печоре на общую сумму 48,5 млн руб. Эти расходы включат в бюджет на 2020 год, пояснили в ведомстве.

Если медик отработает 10 лет, это жилье он сможет приватизировать.