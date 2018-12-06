Медики опасаются прихода самого опасного штамма гриппа

В Коми растет число заболевших ОРВИ. Так, с 26 ноября по 2 декабря 2018 года за медицинской помощью по поводу симптомов ОРВИ поступило 7309 обращений (на 889 больше, чем на предыдущей неделе).

Случаев гриппа пока не было. В ходе прививочной кампании против гриппа привили примерно 46 процентов населения республики.

Еще 24 ноября на карантин закрыли школу в Объячево, позднее — в Инте. На 3 декабря закрыты на карантин также и три детских сада. Как отметили в Роспотребнадзоре региона, частично закрыты 35 классов в 21 школе республики, а также 31 группа в 24 детских садах. Причиной противоэпидемических мероприятий стали факты заболеваемости ОРВИ с возможностью развития пневмонии.