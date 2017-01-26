Медики тащили больного сердечника по снегу на своих плечах

Бригаде скорой помощи, прибывшей по вызову в деревню Ыбпом Сысольского района, пришлось на себе тащить пациента с инфарктом миокарда. А до машины — целый километр по снежной целине…

66-летний Николай Федорович Лютоев одиноко проживал в деревне Ыбпом. Когда-то он слыл богатырем, местные даже его прозвали Ош Коль (сильный, как медведь). Но несколько лет назад здоровье мужчины пошатнулось, он стал инвалидом, за ним ухаживал соцработник.

Утром 21 января пенсионеру стало плохо. Он вызвал по телефону местного фельдшера и «скорую».

«Я вижу ориентир»

Как рассказал «Трибуне» фельдшер скорой помощи Сысольской ЦРБ Андрей Куратов, из-за высоких снежных заносов спецмашина не смогла добраться до дома, где проживал больной. Пришлось идти целый километр пешком. Диагностировав инфаркт, бригада «скорой» приняла решение срочно доставить пациента в районную больницу.

— Мы и до этого к нему неоднократно ездили, — рассказывает Андрей Иванович. — Он часто вызывал «скорую». Дорога там плохая: осенью едем по грунтовке, зимой — по сугробам. Осенью машину «скорой» пришлось вытаскивать из грязи трактором.

— В этот раз дорога до дома больного была полностью занесена снегом. Мы шли по ориентирам (палочки вдоль заметенной снегом тропы), — продолжает фельдшер. — Состояние пациента было тяжелое. До машины больного тащили по очереди с водителем. А когда уже ехали в больницу, на пути появилась еще одна преграда — застрявшая в снегу встречная машина. Пришлось ее выталкивать, только тогда мы смогли ехать дальше.

Как сообщил «Трибуне» главврач Сысольской ЦРБ Владимир Носков, больной в тот же день был госпитализирован в терапевтическое отделение.

Нет денег — нет дороги

В деревне Ыбпом, которая входит в состав поселения «Куратово», обитают всего трое жителей. Таких деревушек, по словам руководителя поселения Василия Котова, двадцать семь. В некоторых проживают по одному-два человека. В основном, пенсионеры, молодых совсем не осталось. Дороги к деревушкам администрация, к сожалению, чистить не может — денег в бюджете нет.

— Николай Федорович часто обращается в «скорую», поэтому администрация села ситуацию держит под контролем, — уверяет Василий Котов. — В тех случаях, когда нужно везти больного, я обычно договариваюсь с местными жителями — у кого есть снегоход. Они помогают добраться до пациента или вывезти его, если понадобится, на дорогу. Но в этот раз из «скорой» нам не звонили. А так бы, конечно, помощь организовали…

Но никакая помощь пенсионеру Лютоеву, увы, теперь уже не понадобится. Как стало известно «Трибуне», вечером 24 января Николай Федорович скончался в районной больнице. По словам врачей, они сделали все, что смогли…

Екатерина МАКАРОВА, Сысольский район.