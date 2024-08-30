Медстрах: ужас, что творится! Недавняя «ревизия» показала – медикам недоплачивают, а казенные деньги тратятся не по назначению

15Контрольно-счетная палата Республики Коми провела проверку использования средств обязательного медицинского страхования (ОМС) медицинскими организациями в 2021-2023 годах.

Некоторые эксперты прогнозируют, что по итогам «ревизии» может последовать череда отставок и даже уголовных дел в отношении должностных лиц. Впрочем, Минздрав РК и без того лихорадит – всего за несколько лет сменилось пять руководителей этого ведомства.

«Майский указ» для Коми – не указ?

Из итогового документа КСП следует, что расходование средств ОМС медицинскими организациями Коми возросло на 4,1 процента (с 20,8 млрд рублей в 2021 году до 21,7 млрд рублей в 2023 году). Причем львиная доля расходов (73,9%) – оплата труда самих медиков.

Но несмотря на это, целевые показатели по зарплате медицинских работников так и не были достигнуты. Напомним, что согласно «майскому указу» Владимира Путина от 2012 года зарплаты среднего и младшего медперсонала должны составлять 100 процентов средней зарплаты по региону, а врачей – 200 процентов.

В Коми в 2023 году врачи в среднем ежемесячно получали 123 тысячи рублей или 185% от планового показателя. Зарплата среднего медицинского персонала – 62 тысячи рублей (93,5% от средней по региону), зарплата младшего персонала – 48 тысяч рублей (72,4%).

Долги и штрафы

Ежегодно из республиканского бюджета выделяются огромные средства на погашение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения: в 2021 году выделено 573 млн рублей, в 2022 году – 545,8 млн рублей, в 2023 году – 1 млрд 383,6 млн рублей.

К факторам возникновения просроченной кредиторской задолженности в том числе относятся финансовые потери от применения страховыми медицинскими организациями и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми штрафных санкций к учреждениям здравоохранения. Общий размер финансовых санкций по результатам проверок страховых медицинских организаций за 2021-2023 годы составил 748,6 млн рублей.

Кроме того, выявлено нецелевое использование средств ОМС в объеме 202,1 млн рублей. При этом основная доля нецелевого использования средств (76,1 процента) приходится на оплату расходов, не включенных в тарифы на оплату медпомощи в рамках территориальной программы ОМС (в том числе в части, касающейся оплаты труда работников, проезда к месту отпуска и обратно).

Техника «стареет»

Власти Коми часто подчеркивают важность закупок нового медоборудования. Оно, конечно же, обновляется, но далеко не в нужных объемах. Согласно отчету КСП, доля дорогостоящего оборудования, эксплуатируемого учреждениями здравоохранения более 10 лет, возросла на 10,9 процента – с 31,5 процента в 2021 году до 42,4 процента в 2023 году.

Есть серьезные проблемы с проведением отдельных видов диагностических исследований в сроки, установленные Программой государственных гарантий. Наибольшие проблемы возникают при записи на проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Причины – большая очередность, недостаточность высокотехнологичного оборудования и квалифицированных кадров для работы на таком оборудовании.

Где кадры взять?

В ряде случаев неэффективно используется имущественный комплекс учреждений здравоохранения. Так, выявлено, что 14 объектов недвижимости, принадлежащих Корткеросской центральной районной больнице (ЦРБ), не эксплуатируются по причине их неудовлетворительного и аварийного состояния. А в Сыктывдинской ЦРБ не используется часть помещений здания терапевтического отделения (круглосуточный стационар) площадью 653 квадратных метра.

В итоговой части проверки КСП отмечается ежегодное невыполнение планов по проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерному наблюдению. В том числе это

обусловлено низкой укомплектованностью кадрами: врачами терапевтического и педиатрического профиля, фельдшерами.

Постскриптум

НАШ ОБЩИЙ «КОШЕЛЕК»

Бесплатной медицины в России не существует

Итак, проверка КСП выявила серьезные изъяны в расходовании средств в системе медстраха. Но за этими сухими цифрами не видно самих пациентов – их боли, страха, отчаяния, которые они испытывают в больницах и поликлиниках, когда месяцами не могут попасть на прием к узкому специалисту или мучаются в длинных очередях казенных учреждений Минздрава.

При этом не следует забывать, что медуслуги в государственных учреждениях здравоохранения хоть и считаются «бесплатными», на самом деле финансируются за счет налогоплательщиков. Регулярные отчисления за каждого работающего россиянина являются обязательными. Эти деньги поступают в ФОМС, который является по сути «кошельком» здравоохранения. И как мы видим, тратятся, мягко говоря, неэффективно.

Сергей ПАВЛОВ.