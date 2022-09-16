В ноябре сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» будет отмечать свое 75-летие. К этому времени произойдут два знаковых события: клуб будет играть в низшей лиге первенства страны, и у него появится новая форма.

Власти Коми решили, что в команде будут играть только местные хоккеисты – никаких «варягов». Правда, при таком подходе команда вряд ли сможет вернуться в суперлигу – нет прецедентов в истории. Ведь даже в скромные по финансовым возможностям годы «Строитель» точечно укреплял свои ряды за счет приезжих игроков.

Флаг оказался не нужен

На этой неделе новая форма была представлена болельщикам с изящной формулировкой: «Сегодня мы представляем вашему вниманию новый логотип «Строитель-Сыктывкар». На нем изображен бессменный символ команды – белый медведь. Характер животного и идея – те же, начертание – новое. Дизайнер отрисовал медведя с прежнего лого, но добавил мягкость линиям и актуальность композиции. Следуя последним тенденциям в спортивном дизайне, логотип выполнен в стиле «минимализм» – четкий контур, суровый взгляд, и лишь два традиционных цвета – белый и синий. Также по этой причине мы приняли сложное решение отказаться от использования флага Республики Коми в логотипе».

На новой спортивной форме не нашлось места названию клуба. Наверное, оно есть, но как-то меленько набрано. То же самое относится и к виду спорта – хоккеем с мячом там и «не пахнет».

По мнению Анатолия Соловьева, два десятилетия являвшегося начальником команды «Строитель», такой, мягко говоря, неожиданный вариант формы вряд ли будет утвержден в Москве, в федерации хоккея с мячом. Уж больно он новаторский для традиционного российского вида спорта.

Также Анатолий Васильевич не понимает, чем не устраивает «старый» медведь на форме. Там было все понятно: медведь в движении, с клюшкой, издали было видно название клуба и его принадлежность к региону.

Стоит отметить, что прежний логотип «Строителя» был разработан известным художником Геннадием Шарипковым под чутким руководством первого главы Коми Юрия Спиридонова, который трижды просил его переделать, пока не был получен нужный результат.

Далеко не все спортивные болельщики оценили и сам новаторский подход в изображении белого медведя. Он больше похож на американский подвид бурого медведя, который красуется на форме баскетбольного клуба «Мемфис гриззлис» из НБА. (Он у них там почему-то цвета баклажана. Это, видимо, какой-то хитрый маркетинговый ход).

Опять плагиат?

Конечно, богатый клуб из профессиональной баскетбольной лиги в Северной Америке вряд ли будет разбираться в вопросе: есть плагиат или все законно у спортивных коллег из далекой Коми, где культивируется диковинный для них вид спорта? Но ведь все понимают, что к команде «Строитель» может прилепиться смешное прозвище «коми гризли», что вряд ли пойдет на пользу региону.

Кстати, насчет плагиата. В 2020 году при подготовке 100-летнего юбилея Коми, разразился нешуточный скандал. В рамках конкурса была выбрана эмблема, которая оказалась практически точной копией логотипа 1000-летнего юбилея немецкого Лейпцига, который отмечался в 2015 году. Вроде как все это назвали «композиционным принципом», а не плагиатом, но на всякий случай коррективы в эмблему внесли. А как будет на этот раз?

Сплошное зверье

Лично я за обновление формы, но это лишь часть долгого пути по возвращению хоккею с мячом в Коми прежнего высокого статуса.

Несколько лет назад мне довелось побывать на бейсбольном матче в городе Портленд в штате Мэн. Играла местная команда под названием Sea Dogs, то есть «Морские Собаки». Выступала она в одной из низших лиг Восточного побережья США. Форма у команды была с забавным собачьим логотипом. Посмотрел на таблицу первенства, так там было сплошное зверье. Может, так и надо, ведь спорт для тамошних болельщиков в первую очередь – развлечение.

Сам город по численности населения сопоставим с Эжвинским районом Сыктывкара. Тем не менее, на стадионе собралось тысяч семь болельщиков, работали многочисленные сувенирные лавки, проводились конкурсы, встречи с местными знаменитостями из мира спорта и кино, шашлыки, вино, пиво, разные сладости были само собой. Одним словом, народ отдыхал и был на позитиве. Чего не хватает у нас, чтобы люди приходили на стадионы как на праздник? Должного подхода к работе спортивных функционеров. Пожалуй, это главное, что нужно нынешнему «Строителю». А форма сама по себе вторична.

Сергей МОРОХИН.