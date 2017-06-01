Медведи уже разгуливают по улицам

К тому, что хищники в последнее время регулярно появляются на окраинах населенных пунктов Коми, сельчане успели привыкнуть. Но чтобы дикие звери свободно разгуливали по главной улице — такого еще не было!



Утром 22 мая в корткеросской Нившере царил переполох: в центре села появились медведица с медвежатами. Их зафиксировал на видеокамеру местный житель.

— На записи видно, как они несколько раз перешли улицу, затем направились в сторону больницы и, не торопясь, спустились к реке, — рассказывает Николай Михайлов.

Очевидцев оказалось немало — многие нившерцы в это время шли на работу.

— Я в пекарне замешивала тесто и увидела боковым зрением что-то очень большое и черное, — говорит Елена Пыстина. — От любопытства выбежала посмотреть.

— Испугались? — спрашиваю женщину.

— Сначала больше удивилась, чем испугалась, а уж потом появился страх, — отвечает Елена Валентиновна. — Хорошо, что на работу я шла по верхней дороге, а не по центральной улице. Иначе бы столкнулась с медведицей.

Сижу, траву жую…

Скорее всего, хозяева тайги ушли недалеко и в поисках корма могут вернуться в любой момент.

Еще один нившерец видел, как медведь сидел на совхозном поле соседнего села Богородск и меланхолично жевал траву, а вокруг него бегала собака.

— Я хотел снять этот удивительный кадр, но не получилось, — сожалеет Сергей Надуткин.

По его словам, пес на медведя не лаял — наверное, от страха голос пропал. А медведь был целиком занят поеданием свежей травы и не обращал внимания ни на собаку, ни на человека.

Трое на одного

Медведи держат в страхе и жителей корткеросской деревни Зулэб, вокруг которой бродят трое косолапых.

По словам охотника Михаила Игушева, нынешний сезон охоты на уток оказался неудачным. Хотя он тщательно готовился, даже приобрел подсадную утку. Михаил смастерил шалаш, выпустил свою утку, чтобы та подзывала селезней. Но вместо пернатых из леса вышли медведи и двинулись на охотника.

— Я никогда не ходил на медведя и испугался, — признается мужчина. — Взял свою утку и стал отходить. Медведи — за мной. На всякий случай перезарядил ружье. К счастью, они не стали меня преследовать.

А другой зулэбский охотник – Александр Габов – столкнулся с медведями лоб в лоб.

— Сосед меня предупредил, чтобы не совался на Расвыв, но я понадеялся, что медведи оттуда ушли. И ошибся. Косолапые поперли на меня. Я и кричал, стрелял в воздух, а они идут на меня и идут. Думал: все, жизнь моя закончилась, мысленно попрощался с белым светом. Но вдруг медведица повернула, а детеныши за ней. А ведь уже были в шести метрах от меня, — рассказал Александр.

Недобрый знак

Одно дело — встретить зверя в лесу, другое — в родной деревне. На этот счет у коми есть немало поверий и недобрых примет.

К примеру, если белки придут в село – к пожарам. Коршун кружит над двором и курлыкает — к смерти домочадцев. Медведи наведываются в село — к войне. Старожилы рассказывают, что перед началом Великой Отечественной войны было именно так.

По словам этнографа Олега Уляшева из Института языка и литературы Коми научного центра УрО РАН, подобных поверий собрано фольклористами действительно много.

— Так чего же нам ожидать – войны, катастрофы? — спрашиваю ученого.

— Таких предсказаний я давать не хочу, – отвечает Олег Уляшев. — Могу лишь сказать, что медведи действительно стали чувствовать себя вольготно. Осенью во дворе моего родительского дома (село Вольдино Усть-Куломского района — Авт.) ночевал косолапый. «Отметился» он и на соседском крыльце… Сейчас не ведется организованная промысловая охота. Почти не осталось у нас таких охотников-профессионалов, которые не побоялись бы добыть зверя законным способом.

Звериный нюх

Охотоведы советуют никогда не ходить по лесам и полям в одиночку, а при встрече со зверем — не паниковать. Если медведя не спровоцировать, он никогда не нападет первым.

По словам охотоведов, сами жители, выбрасывая на окраины сел павших животных и продуктовые отходы, приглашают хозяина тайги к «столу». Скотина, оставленная на пастбище без присмотра, — тоже бесплатное угощение. Кстати, медведь чует запах продуктов, скотины или падали за 20 километров.

Екатерина МАКАРОВА.