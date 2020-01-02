«Меланья Трамп – это звучит красиво!»

Отец Филипп советует родителям не гнаться за модными именами, а заглядывать в православные Святцы

26 декабря минувшего года Синод Русской православной церкви (РПЦ) внес изменения в правила крещения и поминания православных. Теперь верующие, которые носят имя, не имеющее аналога в церковных месяцесловах, могут участвовать в таинстве крещения. Синод обосновал это тем, что выбирать имя для ребенка – право родителей.

Кроме того, разрешено принимать крещение людям с «иностранными» именами. По новым правилам, например, Иоанна можно заменить на Джона, Иоанну – на Жанну и т.д.

Об этих новациях РПЦ, а также о самом таинстве крещения – беседа корреспондента «Трибуны» с секретарем Сыктывкарской епархии отцом Филиппом.

— Это очень правильное и разумное решение, которое будет способствовать дальнейшему сплочению православных разных стран, в том числе Болгарской, Сербской и Грузинской церквей. Да и для самой России это тоже важно, — говорит о. Филипп. — Скажем, у нас в Коми очень много болгарских имен. И была такая проблема – болгарские имена в церковных поминовениях просили указывать в транскрипции, обозначенной в Святцах РПЦ. Впрочем, это правило было не жестким, многое зависело еще и от конкретного священника. Я, например, считал это формальностью. В Кочпонской церкви, где я служу, уже давно беспрепятственно поминовались все имена. Теперь РПЦ уже официально сняла подобные ограничения.

«Это выбор родителей»

— Отец Филипп, подскажите, когда лучше крестить ребенка? Говорят, что это надо делать не позднее сорока дней после его рождения.

— Можно и сразу после рождения. Особенно, если младенец слабенький, находится на грани жизни и смерти. В экстренных случаях обряд крещения не обязательно должен проводить священник. Обычный человек может покрестить младенца мирским чином, обязательно читая «Символ веры» и соблюдая крещальную формулу. А уже потом, когда ребенок окрепнет, надо совершить в церкви таинство миропомазания.

— Больными детьми должны заниматься врачи.

— Конечно, они – в первую очередь. Но нас нередко приглашают в перинатальный центр или в роддом к детям, которые находятся в критическом состоянии, и доктора относятся к этому с пониманием. Моя многолетняя практика свидетельствует, что с помощью священников, а вернее, с Божьей помощью детки поправляются гораздо быстрее. Я знаю несколько семей, которые приходят в нашу церковь с детьми, когда-то сильно болевшими, а теперь абсолютно здоровыми.

А вообще, лучшим временем для крещения младенцев являются период с восьмого по сороковой дни. По церковным традициям, на восьмой день новорожденному дается имя. На сороковой – читается очистительная молитва над матерью, тогда и мама сможет присутствовать на крещении.

— При получении или смене гражданского паспорта человек вправе сменить имя. А можно ли поменять имя, полученное при крещении?

— В исключительных случаях (например, человек не помнит, каким именем его крестили) это допускается. И тогда (обязательно во время исповеди) священник нарекает его новым именем, прочитав специальную молитву.

— Родители часто называют своих чад новомодными именами. Как вы к этому относитесь?

— Это их выбор, их право. Хотя, если речь идет о православной семье, я бы посоветовал папе и маме все-таки заглянуть в Святцы – там есть очень красивые имена и для мальчиков, и для девочек. Например, Прасковья, Меланья. Так, кстати, зовут супругу американского президента Трампа – Меланья. Видите, даже иностранцам нравятся замечательные христианские имена. Они и на слух приятны!

Без водки и мата

— Многие люди, считающие себя православными, утверждают, будто креститься в церкви вовсе необязательно. Достаточно окунуться в крещенскую купель.

— Это заблуждение. Да, 19 января, вода действительно приобретает особые священные свойства. Но купание в ней не может заменить таинство церковного крещения.

— Вереницы «крутых» авто на берегу и толпы раздетых людей возле крещенской проруби – может, это просто дань моде?

— Мода на массовые купания возникла лет десять назад, а теперь она проходит – народу у проруби стало гораздо меньше. И я считаю – это хорошо. Значит, миряне стали понимать – нет никакой пользы в том, чтобы просто окунуться в купель. Это таинство, к которому надо духовно подготовиться. Кроме того, еще недавно многие считали, будто нырять в прорубь можно в любом состоянии. Теперь люди осознали, что этого нельзя делать при серьезных заболеваниях, например, сердечно-сосудистых.

— Со стороны крещенская прорубь порой бывает похожа на «зимний пляж»: дамы в купальниках, нетрезвые мужики. Некоторые делают «селфи» и размещают снимки в соцсетях.

— В Крещение мы вспоминаем тот день, когда Иисус Христос вошел в воду. Это действо, при котором мы уподобляемся Господу нашему. В этот торжественный момент происходит физическое, а главное, духовное очищение. Негоже, если человек, получивший благодать, выйдя из проруби, потом кривляется в купальнике, сквернословит или употребляет спиртное. Мало того, что он лишится благодати, но подобным поведением еще и оскорбляет святыню!

Видео от епископа

— А почему бы «служителям культа» не показать пример своей пастве, как правильно окунаться в прорубь?

— Священники никогда не купаются на показ, прилюдно. Кстати, наш Владыка (архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим – Ред.) специально записал видеоролик, чтобы показать, как он окунается в купель, следуя церковным канонам. А именно: в длинной рубашке, с пением тропаря Крещения Господня. А вот лично я вместо купели просто обливаюсь крещенской водой, но тоже, разумеется, с пением тропаря, испытывая духовную радость.

— На Рождество и Пасху в церкви не протолкнуться, а в будние дни храмы полупустые. Получается, люди вспоминают, что они православные, только по праздникам?

— У мирян – мирские дела. Они работают, заботятся о своих семьях. Поэтому не стоит их строго судить. Но богослужение в церкви должно проходить каждый день, даже если прихожан совсем мало. На то и нужен священник – он молится за всех людей, за весь мир. Важно, чтобы эта молитва не прерывалась.

Беседовала Екатерина МАКАРОВА.