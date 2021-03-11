Мелочь, а неприятно (Криминал от 12 марта)

Директор вагона-ресторана предстанет перед судом.

В феврале директор вагона-ресторана в магазине на привокзальной площади Воркуты обнаружила потерянную банковскую карту. Присвоив ее, женщина по пути следования поезда расплачивалась с ее помощью за продукты и блюда. Ущерб владелице карты составил 8,5 тысячи рублей. Вину директор вагона-ресторана признала и в содеянном раскаялась. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Незавидное наследство

На погашение миллиардного штрафа по «делу лесников» потребуется 14 тысяч лет.

В марте 2017 года по статье «Незаконная рубка» суд отправил в колонию на срок от двух до пяти лет и назначил наказание в виде возмещения ущерба в размере 4,1 млрд рублей руководителю регионального комитета Василию Осипову, его заместителям и еще троим подчиненным. В месяц с них высчитывается всего около 35 тысяч рублей. То есть, чтобы погасить долг в 4,1 млрд рублей, потребуется 14 тысяч лет. Даже если осужденные уйдут из жизни, долг перейдет на наследников должников.

Как львица в клетке

Пьяная мать напала на полицейского в больнице.

Сотрудники ухтинской полиции приехали ночью в инфекционное отделение городской больницы, чтобы забрать у одной из пациенток ее малолетнего ребенка. Мамаша находилась в состоянии алкогольного опьянения и мешала персоналу работать. В ходе «операции» женщина стала нецензурно ругаться и даже ударила полицейского по лицу. Суд назначил горе-мамаше наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.

Неудавшийся вояж за деньгами

Жителям Красноярского края помешали сбыть 2,5 кг наркотиков.

По версии следствия, три красноярца в июне прошлого года занимались в Сыктывкаре сбытом синтетических наркотиков и были задержаны с поличным. Вину в содеянном признала только женщина, ее сообщники – нет. Уголовное дело направлено в суд.

Тащил все, что мог

В Сыктывкаре задержан мужчина, подозреваемый в серии краж.

В полицию столицы Коми один за другим обратились владельцы торговых точек, у которых вор взламывал замки и уносил продукты. В ходе розыска сыщики установили личность похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина, который нигде не работал. Установлена его причастность к краже со взломом парикмахерской, а в подвале жилого дома на улице Чернова он обчистил кладовую, откуда унес законсервированные заготовки. Ведется следствие.

Закрыл глаза на нарушение

Инспектор Сыктывкарского ГИБДД получил условный срок за помощь нарушителю.

Бывший сотрудник Госавтоинспекции осужден за совершение служебного подлога и злоупотребление должностными полномочиями. Чтобы не привлекать к ответственности водителя, инспектор не сдал протокол и видеозапись с видеорегистратора в отделение ГИБДД, то есть сокрыл факт совершения административного правонарушения. Ему назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.