Мелочь, а приятно (Блиц от 10 сентября)

В столице Коми впервые за долгое время подешевел бензин.

«Комиинформ» уточнил стоимость топлива на нескольких точках города. На 11 копеек снизилась цена бензина на «лукойловских» заправках. Стоимость 92-го теперь составляет 46,13 рубля, 95-го – 48,48 рубля. Цена на дизель не изменилась. Он по-прежнему стоит 50,49 рубля.

Половину уже убрали

В республике собрано 47,1% картофеля, т.е. 925,8 тонны при плане сбора 1956 тонн.

Самые высокие темпы сбора картофеля показывает Сыктывдинский район. Там убрано уже 64,5% от плана или 466 тонн. В этом районе наиболее крупный объем и уборочной площади, и валового сбора – 43 га и 722 тонны.

ЧП на переправе

В Воркуте во время переправы через реку затонул квадроцикл.

По сообщению МЧС, двое мужчин переправлялись с одного берега реки Малый Ярвож на другой, когда их транспорт начал тонуть. Они вызвали спасателей, которые экстренно прибыли на место происшествия. Как пишет komi.kp.ru, уже через несколько часов пострадавшие были дома. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

И рыба любит тишину

В нацпарке «Югыд ва» ввели ограничения на сплавы по рекам и прилет вертолетов.

С 10 сентября и до ледостава начинаются мероприятия по охране осенне-нерестующих видов рыб. На этот период запрещается въезд моторных лодок и катеров на реки Щугор, Подчерье, Косью, Сыня и Кожим, запрещены сплавы с применением лодочных моторов и полеты вертолетов на территорию парка.

Усть-Кулом: «Урожай в банке»

В пятницу, 10 сентября, на площади перед районным Домом культуры села Усть-Кулом состоится ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2021».

В рамках ярмарки пройдет выставка-конкурс цветов, плодов и овощей «Осенняя фантазия». Жюри выберет самый крупный овощ, фрукт, выращенный участниками выставки-конкурса «Мой чемпион»; редкое овощное или плодово-ягодное растение «Чудо заморское»; цветочную композицию «Царство цветов» и самую лучшую консервацию на зиму «Урожай в банке».

Кондукторы лишились работы

«САТП № 1» запускает валидаторную систему оплаты проезда в автобусах 46 маршрута.

На автобусах НефАЗ с 9 сентября запущена бескондукторная система оплаты проезда. Первым маршрутом, на котором будут работать автобусы, оснащенные стационарными валидаторами, стал городской маршрут № 46 «Давпон – ж/д вокзал – Давпон». На входе пассажиров встречают три валидатора, которые установлены на поручнях — два на центральной площадке и один в конце автобуса. Для оплаты проезда безналичным способом картой, а также смартфоном достаточно приложить носитель к валидатору.

Брал взаймы без отдачи

В Ухте перед судом предстанет бывший руководитель оконной компании «Тайбала».

По версии следствия, генеральный директор ООО «Тайбала», действуя как от имени возглавляемой компании, так и в качестве физического лица, достоверно зная об убыточности деятельности предприятия, в течение ряда лет брал у своих знакомых деньги в долг, не намереваясь их возвращать. В результате его действий ущерб 13 потерпевшим превысил 14 млн рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Колледж – на «удаленке»

С 10 сентября Колледж искусств Коми переводят на дистант. Такие меры приняты в связи с проведением ремонтных работ по замене систем отопления.

«Это позволит провести работы по восстановлению отопления в здании. На время работ процесс обучения не прекращается, а временно переходит в дистанционную форму обучения», – прокомментировала ситуацию министр культуры Коми Мария Балмастова.

Девочка спасла братишку

Школьница из Усинска награждена медалью «За отвагу на пожаре».

В прошлом году Валерия Удот спасла из горящего дома четырехлетнего брата. Несмотря на юный возраст, она не растерялась в сложной ситуации. Награду девочка получила из рук главы Коми на торжественном вечере, посвященном Дню города, Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 100-летию Республики Коми.

Ругайтесь по-коми правильно

Вышел словарь бранных слов коми языка.

Его автор – доктор филологических наук, сотрудник Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН Евгений Цыпанов. Словарь пейоративной (то есть негативной лексики) собрал более чем 1 900 заглавных слов из коми-зырянских источников, значения которых раскрыты описательно или с привлечением синонимов. Цель издания – информировать заинтересованного читателя в богатстве специфического пейоративного коми лексического материала.

Хищник залетел в окно

В деревне Модлапов Усть-Куломского района молодой ястреб так увлекся охотой, что залетел в дом местных жителей. Видео о визите незваного гостя в соцсети разместила Илона Артеева.

Семья Артеевых приютила птицу, пока та приходила в себя. Когда ястреб восстановился, он начал кричать, напугал кошек и поцарапал хозяйку дома, но потом все-таки дался в руки, и хозяева выпустили его на свободу..