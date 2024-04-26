День 26 августа 1958 года, когда на сцене Коми областного совета профсоюзов состоялось первое представление оперы Чайковского «Евгений Онегин», мог бы стать самым счастливым для опытнейшего дирижера Владимира Каплун-Владимирского. Эта дата считается днем рождения нынешнего Государственного академического театра оперы и балета Коми, а Владимир Михайлович приложил немало усилий, чтобы этот праздник состоялся.

Увы, за дирижерским пультом стоял не он, а однофамилец великого композитора, московский дирижер Владимир Чайковский. Почему дирижерскую палочку доверили в тот день столичному гостю, а не Каплун-Владимирскому? Неужели же Владимир Михайлович, дирижировавший в Харбине Девятой симфонией Бетховена, выступавший вместе с великим тенором Сергеем Лемешевым, справился бы хуже, чем заезжий москвич? А может, сказались его зэковское прошлое и уже снятое обвинение в шпионаже?

Как бы то ни было, но день рождения театра стал для него самым унизительным днем. Он плакал от обиды и даже не пришел на банкет по этому торжественному случаю.

Под белыми и красными

Владимир Каплун родился в 1881 году в семье бедного еврея-сапожника, что, однако, не помешало ему поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию по классу дирижирования. Свой творческий путь он начал в студенческом симфоническом оркестре Технологического института, а затем вместе с труппой знаменитого певца Максимилиана Максакова «Товарищество оперных артистов» отправился странствовать по городам Российской империи, пока не попал в Иркутск, где его застала гражданская война. Выступал он под псевдонимом Каплун-Владимирский, который закрепился за ним на всю жизнь.

В ноябре 1919 года Иркутск стал сибирской столицей Белой армии, в городе бурлила культурная жизнь – действовали театры и разного рода увеселительные заведения. Однако уже 7 марта 1920 года в Иркутск вошла 5-я Красная армия. Все культурные учреждения большевики национализировали. Соединив труппу «Русская опера» с симфоническим оркестром, новые власти сотворили коллектив «Симфоопера». Какое-то время Владимир Михайлович проработал там дирижером, но в том же году очутился в Харбине.

От радости до печали

Город Харбин был основан русскими строителями как железнодорожная станция Трансманьчжурской магистрали. После гражданской войны сюда хлынул поток русских эмигрантов, а потому, находясь на китайской территории, он оставался сугубо русским городом. Кроме того, там проживало немало советских граждан, обслуживающих Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Для их культурного обслуживания был создан Центральный клуб рабочих и служащих КВЖД, где, помимо прочего, ставились оперы и оперетты, появились отдельная труппа «Русская оперетта» и Харбинский симфонический оркестр. В обоих коллективах дирижировал тогда еще молодой Каплун-Владимирский. В этом же клубе выступал будущая звезда советской оперы Сергей Лемешев.

В 1927 году в Харбин на гастроли приехали хор и оркестр Большого театра, а поскольку в этом году отмечалось 100-летие со дня смерти Людвига ван Бетховена, то совместно с Харбинским оркестром московские музыканты и певцы исполнили 9-ю симфонию великого композитора, завершающуюся величественной «Одой к радости». Дирижировал хором и сводным оркестром Владимир Каплун-Владимирский.

Красивый музыкант с дирижерской палочкой у женской части Харбина пользовался невероятным успехом. Его счастливой избранницей стала дочь харбинского предпринимателя и мецената Александра Гвоздева. Увы, их семейное счастье длилось недолго. Судьба развела их по разным «островам» безмерного архипелага ГУЛАГ. Но произошло это, когда они оба приехали в Советский Союз.

Суфлер, дирижер и «шпион»

Весной 1935 года Советский Союз уступил свои права на КВЖД японскому марионеточному государству Маньчжоу-Го. Всем советским гражданам было предложено вернуться на историческую родину. Каплун-Владимирский с женой прибыл в Москву, и его приняли в труппу Большого театра, поскольку он уже успел зарекомендовать себя совместной работой в Харбине. Взяли, правда, не дирижером, а всего лишь суфлером. Но это означало, что он был готов в любой момент заменить заболевшего дирижера. В любом случае бывшего харбинца ждала блестящая карьера, но она оборвалась 16 сентября 1936 года.

Как он сам поведал своим молодым коллегам-музыкантам, в тот злосчастный день Владимир Михайлович дирижировал в летнем театре, и едва он пришел домой и снял фрак, как за ним явились сотрудники НКВД. 23 декабря 1936 года Особое совещание приговорило его к пяти годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу Японии. Отбывать незаслуженное наказание Каплун-Владимирского отправили в центр Ухтпечлага – поселок Чибью (ныне город Ухта).

Еще больший срок – десять лет лагерей – за те же «заслуги» получила его жена, но ее погнали еще дальше – в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Больше они не виделись.

В «чудесном» Чибью

В 1936 году усилиями всемогущего начальника Ухтпечлага Якова Мороза в столице его лагерной империи возник Городской театр имени тов. Косолапкина, прозванный в местной прессе «Чудом в Чибью». Поначалу ставили только драматические спектакли, но после большого притока репрессированных артистов в годы Большого террора Яков Моисеевич пожелал, чтобы на этой сцене показывали оперы и оперетты. И, узнав о прибытии московского дирижера, Мороз вызвал его к себе и, как пишет в книге «Гулаговский театр Ухты» краевед Анна Канева, заявил, что доверяет его художественному вкусу и будет поддерживать в вопросах комплектования труппы. Так усилиями Мороза и Каплун-Владимирского городской театр стал музыкально-драматическим. Владимир Михайлович лично подбирал из числа зэков музыкантов и вместе с ними по памяти восстанавливал ноты, писал клавиры. В результате один за другим на сцене зазвучали сначала оперетты «Сильва», «Роз-Мари», «Марица», «Баядера», а затем и оперы «Риголетто», «Отелло», «Кармен», «Паяцы».

По словам Анны Каневой, ветераны Ухты запомнили Каплун-Владимирского как элегантного интеллигента, общительного, обаятельного и приветливого собеседника. Как пишет краевед, «он не утратил изысканных манер в застенках ГУЛАГа». При этом Владимир Михайлович «исполнял произведения любого музыкального стиля и жанра», а в 1949 году руководство Ухтижемлага объявило ему первую благодарность за оперетту «Сорочинская ярмарка».

К тому времени он уже пять лет числился вольнонаемным, но ему был запрещен выезд за пределы Ухтижемлага. В 1954 году с него сняли судимость, однако до окончательной реабилитации сохранялся запрет на проживание в больших городах.

С бору по сосенке

В 1957 году Каплун-Владимирского пригласили в Сыктывкар, где по инициативе бывшего заключенного артиста Воркутлага Бориса Дейнеки создавался музыкальный театр. Владимиру Михайловичу вновь поручили собирать оркестр для новорожденного коллектива. Часть музыкантов он нашел в оркестрах городских кинотеатров «Октябрь» и «Родина». Других он отыскал в Ленинграде, пригласил несколько выпускников консерватории. Таким образом, к премьере «Евгения Онегина» удалось подобрать 26 музыкантов. Это немного, если учесть, что настоящий симфонический оркестр состоит из 80-100 человек. И все же достаточно, чтобы зазвучала бессмертная музыка Чайковского.

Мы, наверное, никогда не узнаем, почему на премьере оперы дирижировал однофамилец музыкального гения, а не создатель оркестра, но первым главным дирижером родившегося театра стал все же Владимир Каплун-Владимирский. Он успел поставить на этой сцене более сорока опер и оперетт, и только в 1973 году, когда ему перевалило далеко за 80, он оставил дирижирование, но остался в театре заведовать нотной библиотекой на общественных началах.

Работавшие с ним музыканты вспоминают, что Владимир Михайлович страстно любил конфеты, носил их в своих карманах и всегда угощал детей оркестрантов и артистов, если они приходили на репетиции и спектакли. Так что любили его не только зрители и музыканты, но и их ребятишки.

18 января 1979 года большой процессией дирижера проводили в последний путь на Центральное кладбище Сыктывкара. К тому времени Каплун-Владимирскому исполнился 91 год.

Игорь БОБРАКОВ.