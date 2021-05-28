Удивительная история случилась в селе Корткерос, где местные власти поначалу разрешили установить мемориальную доску в память об уважаемом земляке, а потом вдруг пошли на попятную. Произошедшему есть только одно разумное объяснение – всему виной политические пристрастия.

Деньги собирали всем миром

Два года назад коммунисты Корткеросского района единогласно приняли решение ходатайствовать перед местным Советом об установке мемориальной доски Михаилу Иосифовичу Минину на здании бывшего райкома КПСС (сейчас там располагаются Центральная районная библиотека и районный суд).

Несколько строк о самом Михаиле Минине. Он участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, депутат Верховного Совета Коми АССР двух созывов, первый секретарь Корткеросского райкома КПСС (с 1965 по 1974 годы). То есть он во всех отношениях уважаемый человек и заслуживает того, чтобы память о нем была увековечена на мемориальной доске.

Далее были проведены все необходимые для этого дежурные процедуры по сбору подписей в различных чиновничьих инстанциях. В июле 2019 года администрация Корткеросского района официально уведомила коммунистов, что комиссией по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат принято решение об установке мемориальной доски. Под документом стояла подпись на тот момент врио руководителя администрации района Константина Сажина.

Затем районное отделение КПРФ организовало народный сбор средств для изготовления мемориальной доски. Всего было собрано более 15 тысяч рублей. Немаленькие деньги, учитывая, что у большинства сельчан каждая копейка на счету.

А мы против!

Как часто бывает, не обошлось без проблем – предприятие, взявшее аванс на изготовление доски, неожиданно обанкротилось. Тем не менее, его хозяева пусть и с запозданием, но все же выполнили заказ. А потом еще и пандемия коронавируса приключилась. В результате к торжественному увековечению памяти Михаила Минина удалось подготовиться лишь к маю этого года. Но не тут-то было.

Неожиданно против установки памятной доски выступили директор Центральной районной библиотеки Светлана Челпанова, начальник управления культуры, национальной политики и туризма районной администрации Виктория Микушева и примкнувший к ним руководитель районной администрации Константин Сажин, который ранее поддержал проект коммунистов.

Чиновники были не то чтобы против установки мемориальной доски, только вот предложили разместить ее не на фасаде здания, а с торца, прекрасно понимая, что такой вариант не устроит ни районное отделение КПРФ, ни родственников Михаила Минина.

Не обошлось без политики?

Сейчас мемориальная доска хранится в гараже местного коммуниста Станислава Коюшева, и что с ней делать, никто не знает. По его словам, администрация намерена заказать барельеф для увековечения памяти Михаила Минина и установить его в августе во время празднования 100-летия государственности Коми.

И тут вырисовывается некрасивая ситуация. Понятно, что на барельеф будут выделены деньги из бюджета или привлечены средства спонсоров. Никто не сомневается, что и выглядеть он будет солиднее, чем мемориальная доска. Ну и пусть она простовата, но ведь сделана на народные деньги. И это самое главное.

Инициаторами установки мемориальной доски выступили коммунисты, в чиновничьих кабинетах сидят сплошь «единороссы». И кто скажет, что здесь не обошлось без политики? Только в этом никто не признается.

Сергей ПАВЛОВ.