Меньше соли, больше воды! Что делать, если «скрутила» почечная колика, рассказывает доктор Сергей Попов

Почечная колика – это сильные, схваткообразные боли в области поясницы. Как правило, отдают в область живота, паховую область и половые органы. В основе этих болей – задержка мочи. Почка перерастягивается, срабатывают болевые рецепторы.

Природа распорядилась так, что почки вынесены за пределы брюшной полости. Так проявляется самозащита организма: стерильные почки отделены от кишечника, густонаселенного бактериями. Однако органы брюшной полости и почки расположены совсем рядом. Воспалительные процессы в почках из-за нарушения кровообращения, следом и раздражение нервных окончаний, приводят к «разлитию» боли в рядом лежащие органы.

В большинстве случаев причина почечных колик – мочекаменная болезнь, но ею список не ограничивается. Также колику могут провоцировать пиелонефрит острый или хронический, травма почки, туберкулез почки, опухоль почки или надпочечников, а также гинекологические заболевания органов брюшной полости и малого таза.

Провоцирующие факторы достаточно многочисленные: это и физическое перенапряжение, тряска и вибрация, чрезмерное злоупотребление копченостями, шоколадом и острой пищей.

Чаще всего заболевание встречается среди мужчин и в три раза реже – среди женщин.

Мы болеем не «по учебнику»

Характерные признаки почечной колики: резкая боль в поясничной области, которая может отдавать в область живота, паховую область, половые органы, по характеру может быть схваткообразной, острой, режущей. А также тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, появление крови в моче и повышение артериального давления.

Понять, что у пациента почечные колики, можно также по такому простому наблюдению: боль не уменьшается при перемене положения тела. Сама оболочка почки содержит в себе много болевых нервных окончаний, которые при раздражении приводят не только к локальной боли внутри оболочки, но и к болевым ощущениям окружающих мышц.

Почечные колики имеют сходную симптоматику с «острым животом» (аппендицит, кишечная непроходимость, внематочная беременность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), а также с поясничным остеохондрозом, межреберной невралгией и опоясывающим лишаем.

Одни и те же симптомы могут быть признаками разных заболеваний, а болезнь может протекать не «по учебнику». Не пытайтесь лечиться сами – обратитесь за медицинской помощью.

Большинство больных с почечной коликой госпитализируют в урологический стационар, амбулаторно могут лечиться лишь больные с умеренно выраженной болью. Пожилые и дети госпитализируются в обязательном порядке.

Отсутствие своевременной помощи может спровоцировать усиление болевого синдрома, вплоть до потери сознания, со всеми вытекающими последствиями, поэтому до приезда бригады скорой помощи можно и нужно начать снимать боль. Выпить обезболивающее или спазмолитическое средство, принять теплую ванну (температура воды 37-39 градусов), положить теплую грелку на поясничную область. Если нарушено мочеиспускание, необходимо ограничить прием жидкости.

Точную причину развития почечной колики у конкретного пациента может определить только лечащий врач на основании обследования и диагностики.

Нужна ли диета?

Специализированная диета при почечной колике назначается врачом для устранения первопричины развития синдрома. Если синдром был спровоцирован онкологическими заболеваниями – диета не имеет смысла.

Но более чем в 60% случаев болевой синдром является результатом мочекаменной болезни, которая сопровождается избытком солей мочевой кислоты в организме. В таком случае необходимо отказаться от алкоголя, жареной пищи, острых блюд, копченостей, соленых закусок, супов на основе бобовых, бульонов с грибами, мясом и рыбой, маринованных овощей, квашеной капусты, приправ, крепкого чая и кофе.

Пациенту хорошо – доктору радостно

Как врач, хочу поделиться с читателями «Трибуны» своей профессиональной радостью. Недавний прием у меня состоял исключительно из пациентов-мужчин! Обычно их не больше 20%, в порядке исключения до 30%. А тут было все 100! Почему радуюсь? А поводов, собственно, три.

Традиционно считается, что сильный пол не заморачивается проблемами своего здоровья. По своей практике вижу, что тенденции меняются. Раньше и 20% не набиралось, так, единицы, и то, когда «приспичит». Сейчас болеть не выгодно во всех отношениях. Приходят пациенты не только из категории «жена сказала» или паче того – мамка или жена в буквальном смысле приводят за руку. Все больше мужчин обращаются осознанно. Причем не с пустыми руками, а уже с результатами исследований, заключениями профильных врачей. Подозреваю, что без вторых половинок по-прежнему не обходится, но качественное отношение к своему здоровью у мужчин очевидно.

Возраст мужчин 25-70 лет. Со старшим поколением понятно – болячки имеют место быть. А молодежь больше обращается с профилактической целью. И здесь ярко вырисовывается третий пункт.

Мужчины 25-40 лет обратились по поводу полового здоровья. Да-да! Проблема мужского бесплодия наконец-то не только не замалчивается, но принята и осознана.

Вот несколько примеров. Молодой человек 25 лет, спортсмен-лыжник, пришел уже с результатами спермограммы. Прекрасно осознает риски: физические перегрузки и постоянные перепады температур. Планируют завести первого ребенка.

Мужчина 40 лет, спортивного телосложения. Отец мальчика, хотят родить еще и девочку. Готов получить всевозможные виды лечения сразу, как сам выразился, «для достижения абсолютной фертильности». Чувствуете степень его мотивации? Объяснил ему, что все и сразу не всегда полезно, потому что можно получить и обратный эффект. Расписали вместе курс лечения на месяц: рефлексо-, озоно-, гирудо- и ароматерапия. В каждом случае – свои эффективные методики. Например, в озонотерапии это внутривенное вливание озонированных растворов, аутогемотерапия с озоном, озоноакупунктура. В общем, выбор эффективных методов большой. Подробнее об этом я расскажу в следующий раз. Будьте здоровы!