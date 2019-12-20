Мэрия вышла из доверия? Бизнесмен считает, что столичные чиновники обманом лишили его имущества

В деловых кругах столицы Коми сегодня обсуждается конфликт, возникший между известным в Сыктывкаре предпринимателем Юрием Мартыненко и городской администрацией. Бизнесмен считает, что чиновники его обманули.

Под честное слово

Предыстория вкратце такова. В 2015 году предпринимателя, хозяина торговой сети «Ридер», пригласили в мэрию и попросили оказать помощь городу в рамках «социально-экономического партнерства». Дело в том, что в то время демонтировались старые остановочные комплексы. Пассажирам приходилось ждать автобусы под открытым небом. Бизнесмену предложили за свой счет установить временные крытые павильоны, поскольку у города на это не хватало денег. А в качестве «бонуса» ему было разрешено размещать на этих павильонах рекламу.

На состоявшемся заседании было достигнуто соглашение о том, что, когда администрация найдет деньги для установки фирменных остановочных комплексов, предприниматель уберет свои временные павильоны. А состоялась встреча, как утверждает Ю. Мартыненко, с подачи Магомеда Османова, Сергея Воронина и других чиновников, занимавших ответственные должности. И бизнесмен согласился помочь городу.

Администрация предоставила проект павильонов и список, где их нужно установить. На протяжении двух лет Ю. Мартыненко на свои деньги установил 27 таких павильонов, которые стоят и сегодня. Все годы он ремонтировал павильоны, содержал их в надлежащем состоянии.

Следующая остановка – «Рейдерская»

В ноябре этого года предприниматель заметил, что на некоторых остановочных комплексах стали закрашивать логотип его фирмы «Ридер», снимать рекламные щиты. Делалось это по указанию и.о. мэра Натальи Хозяиновой. При этом она ссылалась на решение суда, признавшего остановочные комплексы «бесхозяйным имуществом».

Юрий Мартыненко, для которого это было неприятным сюрпризом, выяснил, что, оказывается, еще в августе 2016 года тогдашний мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин обратился в суд о признании данного имущества (то есть остановочных павильонов) собственностью города. И суд вынес решение в пользу мэрии.

Трудно поверить, что мэр и его помощники всего спустя год после описанных событий вдруг «забыли», что у павильонов есть хозяин. Представителей фирмы «Ридер» даже не пригласили на судебное заседание, где решался вопрос о «бесхозяйном имуществе». Ю. Мартыненко узнал о судебном решении лишь спустя три года, когда уже истек срок для обжалования этого вердикта.

Напрасно Юрий Харитонович пытался напомнить чиновникам о своих договоренностях с мэрией и уж тем более взывать к их совести. Теперь он считает, что его не просто «кинули», а произошел по сути «рейдерский захват» чужого имущества, в результате чего предпринимателю нанесен ущерб на три миллиона рублей.

Впрочем, по словам Ю. Мартыненко, дело тут не только в деньгах. Совершая подобные поступки, чиновники подрывают доверие бизнеса к муниципальной власти.

«Инвентаризация»

Редакция обратилась в администрацию города за комментариями. Ниже мы приводим ответ мэрии (с небольшими сокращениями).

«В 2016 году (тогда Н.С. Хозяинова не работала в администрации города) мэрией Сыктывкара была проведена инвентаризация остановочных павильонов. Затем в связи с отсутствием сведений о собственниках остановочных комплексов, подтвержденных ответами из ТУ Росимущества, Управления Росреестра, Министерства имущественных и земельных отношений, мэрией города остановочные павильоны в количестве 145 штук были включены в реестр муниципальной собственности в раздел «Бесхозяйное имущество» и переданы на обслуживание в МКП «Дорожное хозяйство».

При этом количество остановочных конструкций, на которых размещена реклама торговой сети «Ридер», составляет 22 штуки, или всего 15% от всех остановок.

Более того, в настоящее время отсутствуют документы, подтверждающие, что данные остановки являются собственностью Мартыненко Ю.Х. Вместе с тем реклама сети магазина «Ридер» была размещена на остановочных комплексах бесплатно, не демонтировалась и способствовала продвижению торговой марки на рынке Сыктывкара. При этом Мартыненко Ю.Х. не нес расходы на обслуживание остановок – то есть уборка и вывозка мусора, очистка площадок от наледи и снега, содержание самих остановок в надлежащем виде осуществлялось за счет средств муниципалитета силами МКП «Дорожное хозяйство». Таким образом, в данном случае имеет место спор о размещении на остановочных комплексах рекламных материалов хозяйствующего субъекта (ранее размещавших их там бесплатно) нежели спор о праве на данные объекты.

В этом году администрация Сыктывкара приступила к реализации проекта по поэтапной замене остановочных комплексов в городе на современные. И в дальнейшем эта работа будет продолжена.

P.S. После того, как в 2015 году мэрия попросила бизнесмена «помочь городу», власть в Сыктывкаре несколько раз менялась. Давно ушел А. Самоделкин, а потом и его преемник В. Козлов. Бывший вице-мэр М. Османов теперь «рулит» другим городом – Ухтой. Да и с остальных – какой спрос? Предприниматели поговаривают, что верить на слово, похоже, теперь нельзя никому. А уж тем более – чиновникам.

Анатолий ПОЛЬКИН.