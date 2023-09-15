В популярном советском фильме «Валерий Чкалов» есть весьма колоритный персонаж – длиннобородый наставник летчиков-испытателей Алешин. В публикациях, посвященных фильму, не говорится, имелся ли прототип у этого киногероя. А он был – это командир и комиссар авиационной бригады НИИ ВВС Красной армии Адам Залевский. Его питомцы Чкалов, Байдуков, Коккинаки и другие прославленные летчики называли Залевского «батей».

Киношный «батя» героически погиб во время неудачной попытки перелета через Северный полюс. А реальный пилот Залевский завершил свой путь в Коми, где был похоронен без почестей.

От винта!

Сын польского крестьянина-батрака Адам Залевский приобщился к авиации в годы Первой мировой войны. В январе 1917 года его, унтер-офицера Российской армии, направили служить в авиабатальон, базировавшийся в Гатчине, где он прошел курсы мотористов. После чего Адама

Иосифовича перебросили в авиационную школу в Севастополе, там он и встретил Октябрьскую революцию. И уже в феврале 1918 года он стал мотористом 1-го Севастопольского авиаотряда.

Однако в мае того же года Крым оккупировали немцы, и моторист Залевский оказался в плену. Как ему через пять месяцев удалось бежать, история умалчивает, но уже в ноябре он вновь оказался в Красной армии и служил механиком разведывательного авиаотряда.

Штурвал в руки Адам

Иосифович взял только в ноябре 1920 года, когда поступил в летную школу. А через четыре года он стал летчиком… афганской армии.

Первый советский «афганец»

Афганистан, провозгласивший в 1919 году независимость, стал первым государством, признавшим советскую Россию. Пришедший к власти эмир Аманнула решил создать свои военно-воздушные силы, для чего закупил у Советского Союза самолеты. И вот 26 сентября 1924 года из Ташкента вылетели шесть приобретенных эмиром бипланов марки Р-1, чтобы совершить беспримерный перелет через горный хребет Гиндукуш в Кабул.

Один из самолетов пилотировал Адам Залевский. Он попал в эту команду потому, что накануне в качестве командира звена 4-го авиаотряда Туркестанского фронта воевал с басмачами, а значит, был знаком с местной спецификой.

В ходе полета летчикам пришлось петлять по ущельям, подниматься на высоту 5 тысяч метров, превысив на целый километр потолок для самолетов этой марки. Из-за сильных ветров аэропланы бросало во все стороны, недостаток кислорода вызывал у пилотов сильные головные боли и слабость. Но в Кабуле им устроили торжественную встречу. И высокопоставленные лица захотели полетать, а потому советским летчикам пришлось еще несколько раз подниматься в воздух.

В кабину к Залевскому забрался командующий зарождающейся афганской авиацией генерал Эхсах-хан. Адам Иосифович решил устроить ему испытание и проделал в воздухе несколько «петель». Генерал был в восторге.

Спустя несколько дней советские самолеты совершили боевые вылеты в провинцию Хост, где местные племена подняли восстание против Аманнулы. Летчики израсходовали все привезенные с собой бомбы и патроны, но, как докладывал советский полпред Леонид Старк, полеты произвели «огромный политический эффект». Похожие на птиц воздушные машины наводили панику на людей, а еще больше на лошадей и верблюдов.

Только в сентябре 1927 года Залевский вернулся на родину.

Воздушный цирк

В начале 1930-х годов авиаконструктор Владимир Вахмистров задумал создать воздушный авианосец – к крыльям тяжелого бомбардировщика ТБ-1 прикрепить два истребителя. Предполагалось, что в тылу противника они отцепятся и будут прикрывать бомбардировщик, прозванный «авиаматкой». Первый испытательный полет авианосца состоялся в декабре 1931 года. Командиром экипажа назначили Адама Залевского, в кабины прикрепленных истребителей посадили его питомцев – Валерия Чкалова и Александра Анисимова, вторым пилотом стал опытный испытатель Андрей Шарапов.

Поднялся в воздух этот авиационный «букет» нормально. А дальше на заданной высоте пилот истребителя должен был открепить свой хвостовой замок, после чего из кабины «авиаматки» следовало открыть передние замки. Но Шарапов поторопился и опередил Чкалова. Еще пара секунд, и катастрофа была бы неминуемой. Однако воспитанник Адама Иосифовича не растерялся – в одно мгновение освободил свою машину и улетел. Истребитель Анисимова отцепился нормально.

В общем, испытания прошли успешно, хотя

аэродромные остряки прозвали воздушный эксперимент «цирком Вахмистрова».

Адам спустился с небес на землю

В середине 30-х годов Залевский возглавлял группу советских самолетов, совершивших полеты в Польшу, Австрию, Чехословакию и Францию. Испытывал новейшие бомбардировщики. Перенес три аварии, получил переломы ног и ребра, что, однако, не помешало ему стать начальником перегоночной трассы Алма-Ата – Ланьчжоу. По этой трассе в соответствии с соглашением о военной помощи СССР и Китая в азиатскую страну поступали советские самолеты различных типов для отражения японской агрессии.

Нетрудно представить, сколько замечательных летчиков в годы Великой Отечественной войны мог бы подготовить опытный пилот Адам Залевский, но 18 мая 1941 года его арестовали и, обвинив во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации, приговорили к пяти годам лагерей.

В годы «большого террора» Залевский находился в Китае, а потому сумел избежать репрессий. Они настигли его позже и, вероятно, потому, что в свое время летчик испытывал и рекомендовал запустить в большую серию самолеты Андрея Туполева, который уже был объявлен «врагом народа» и трудился в шарашке.

Отбывать наказание 48-летнего Адама Иосифовича отправили в Усть-Вымский исправительно-трудовой лагерь. Лагерное начальство уважало известного летчика, а потому освободило его от общих работ и направило в лагерную больницу санитаром. Но здоровье Залевского уже было подорвано тяжелыми испытаниями, и 28 сентября 1945 года легендарный пилот скончался. Через десять лет его посмертно реабилитировали.

Игорь БОБРАКОВ.