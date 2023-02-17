12 сентября 1943 года группа немецких десантников во главе с гауптштурмфюрером CC Отто Скорцени высадилась в труднодоступном горном районе Гран-Сассо и освободила из заключения Бенито Муссолини. 4 июня 1944 года подобную операцию провели советские летчики, эвакуировав в тяжелейших условиях с небольшого плато в Динарских горах руководителя Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броз Тито.

В этой сложнейшей операции принимал участие Герой Советского Союза Сергей Щиров, за что был удостоен югославского ордена Партизанской звезды. Увы, этой награды, как и звезды Героя, он лишился в 1951 году после того, как был осужден по обвинению в «попытке запланированного побега за границу для дальнейшей борьбы против СССР».

Ас на «ишачке»

До осени 1944 года судьба крестьянского паренька из украинского села Акимовка складывалась более чем удачно. В 1927 году 11-летний Сергей Щиров после ссоры с отчимом перебрался в Севастополь, окончил там пять классов и продолжил образование в школе фабрично-заводского ученичества, совмещая учебу с занятиями в планерной школе. После службы в армии в 1940 году он одновременно с Василием Сталиным окончил Качинскую военную авиационную школу.

На первое боевое задание младший лейтенант Щиров вылетел 27 июня 1941 года на деревянном истребителе И-16, прозванном в народе «ишачком». И на нем советский летчик наловчился сбивать значительно превосходящие по техническим характеристикам немецкие «Мессершмитты». За первый сбитый самолет Щирова наградили мотоциклом. После еще двух – орденом Красной Звезды.

2 августа 1942 года в бою над Туапсе капитан Щиров, теперь уже на «Як-1», сбил сразу три самолета – два «мессера» и один «юнкерс».

Вскоре имя Щирова стало известно всей стране. К ноябрю 1942 года он совершил 258 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил лично 14, три самолета в группе и получил свою заслуженную звезду Героя. После чего по всем фронтам пошла гулять агитационная брошюра «Бить врага по-щировски».

Роковая встреча

В конце 1943 года майора Щирова вызвали в Москву в распоряжение Главного штаба Военно-воздушных сил для выполнения особых заданий. И именно там он познакомился с молодой и красивой москвичкой Софьей Вольской. Ей понравился бравый летчик, о котором говорят и пишут в газетах. Уже через месяц они решили пожениться. Но в мае 1944 года Сергей Щиров срочно вылетел на советскую авиабазу в городе Бар на Адриатическом побережье Италии. Ему предстояло прокладывать маршрут и прикрывать двухмоторный Ли-2, на котором предполагалось вывезти маршала Тито и его соратников.

На конец мая – начало июня гитлеровцы запланировали операцию «Ход конем» по захвату боснийского городка Дрвар, где располагался Верховный штаб НОАЮ. 26 мая германцам удалось войти в город, но Тито, члены его штаба, правительство Югославии и офицеры советской военной миссии по заброшенным тропам ушли в горы. Там, на Купрешном Поле, находился покрытый снегом крохотный партизанский аэродром. Советские пилоты в условиях грозы и плохой видимости двумя рейсами сумели вывезти большую часть из них буквально за несколько часов до того, как на плато появились немецкие солдаты.

Щиров вернулся в Москву в ореоле новой славы. Он получил внеочередное воинское звание подполковника, его даже представили ко второй «Золотой Звезде», которую почему-то так и не вручили. Но самое радостное событие произошло 7 ноября 1944 года – свадьба Сергея Щирова и Софьи Вольской. Герой и не подозревал тогда, чем обернется их семейная жизнь.

«Для таких вещей есть муж»

Через три дня после свадьбы Щиров улетел в командировку на фронт. Вернулся, как в пошлом анекдоте, на день раньше и не застал супругу дома. Она пришла глубоко за полночь – от нее несло дорогим вином. Мужу она путано объясняла, будто бы во время прогулки с подругой возле них остановилась машина и их пригласили на вечеринку, хозяином которой оказался сам Лаврентий Берия.

Летчик жене не поверил, но на следующий день за Софьей явился офицер с приглашением вновь посетить Берию. Щиров вспылил и заявил супруге: «Поезжай и скажи ему, что для таких вещей у тебя есть муж! Если не вернешься через час, меня больше не увидишь». Она вернулась ровно через час. С тех пор за ней никто не приходил, а на свидания ее приглашал по телефону Берия лично. Софья от приглашений не отказывалась, но и разводиться с Сергеем не желала. Ей льстило быть женой героя и любовницей всесильного наркома.

После войны герою светило генеральское звание и непыльная должность в Министерстве обороны, но он попросил отправить его подальше от Москвы. Просьбу удовлетворили: в 1947 году Щирова уволили в запас и отправили в Узбекистан на мелкую должность начальника Ташкентского аэроклуба. Софья осталась в Москве.

В Ташкенте у Щирова случилась новая любовь – со студенткой Людмилой Величанской. Можно было начинать жизнь сначала, но напряжение войны и роман жены с Берией повлияли на его психику. Ему стало казаться, что его вот-вот арестуют. И весной 1949 года он решил бежать с Людмилой за границу. Привел девушку в аэропорт, устроил ее в стареньком биплане У-2 позади себя и запустил двигатель. Но в самый последний момент вылет остановил дежурный по аэродрому.

Инцидент сочли мелким, уголовного дела возбуждать не стали, но через месяц Щирова вызвали в Москву. На этот раз он уже был точно уверен, что его отправят за решетку, и вместо столицы поехал к друзьям в Ленинакан, а оттуда при полном параде, с орденами и медалями двинул к границе с Турцией, где его задержали пограничники.

Помимо реальной попытки незаконного перехода границы летчику приписали «намерение вести борьбу с СССР», и особое совещание приговорило Щирова к 25 годам лагерей.

Так он оказался в Воркуте.

«Берию еще не повесили?»

Речной лагерь для политзаключенных был организован 27 августа 1948 года на базе лагерных подразделений Воркутлага. Как вспоминает один из его обитателей, весть о том, что к ним этапом направляется легендарный летчик, «лагерная почта» донесла до его прибытия. А когда Щиров появился в лагере в черном реглане и фуражке (правда, без знаков отличия), зэки решили, что к ним прибыл новый начальник. Лишь в бараке, где бывший летчик показал солагерникам квитанцию об изъятии у него «Золотой Звезды» и других наград, а также фотографию все еще любимой им Софьи, зэки поняли, с кем имеют дело.

Согласно формуляру Щирова должны были отправить на работу в шахтных выработках, но нарядчики из числа зэков сумели устроить его на завод. Когда он туда явился, его спросили, что он умеет делать. И бывший летчик честно ответил: «Хлопцы, умею только летать и бить фашистов. Да! Еще умею играть на тубе». В итоге его устроили в инструментальную кладовую и в лагерный оркестр при культурно-воспитательной части.

Солагерникам общительный жизнелюб Щиров понравился. А вот с начальством он не ладил – постоянно дерзил, за что часто попадал в штрафной изолятор. Каждый раз, когда приезжала очередная комиссия и, обходя бараки, спрашивала: «Вопросы есть?», Сергей Сергеевич тут же откликался: «Есть! Берию еще не повесили?». После таких выходок его отправили в барак усиленного режима и в конце концов без суда впаяли еще один срок – 25 лет, якобы за то, что он готовил вооруженное восстание. Из Воркуты Щирова перевели в более суровый интинский Минлаг.

И все же не только двух, но и одного срока ему, по счастью, отсидеть не довелось. После смерти Сталина и ареста Берии Щирова этапировали в Москву. Готовился суд над некогда всесильным маршалом, и требовались компрометирующие его сведения. На допросах бывший летчик показал, что в антисоветских преступлениях признался под пыткой, а его побег был всего лишь инсценировкой.

11 февраля 1954 года генеральный прокурор Роман Руденко опротестовал приговор Щирову на том основании, что все его действия «были вызваны тем, что враг народа Берия разрушил его семейную жизнь». Срок заключения снизили до 5 лет и освободили 5 марта того же года по амнистии.

Игорь БОБРАКОВ.

Постскриптум

Фотограф требовал встречи с Жуковым, а в итоге угодил в психиатрическую больницу

Освобождение из лагеря не стало для бывшего летчика «хеппи-эндом». Жить в Москве ему было негде. Бывшая жена, успевшая второй раз выскочить замуж за сотрудника госбезопасности, выдала ему раскладушку и повелела больше к ней не приходить.

Щирову не оставалось ничего другого, как отправиться в родную Акимовку, где его встретили как героя. Он устроился работать фотографом и регулярно писал письма в разные инстанции с просьбой вернуть его честное имя и даже потребовал встречи с маршалом Жуковым. Георгий Константинович согласился, но Сергей Сергеевич выставил странное условие – дорога на всем пути до Москвы должна охраняться. Тогда Щирова осмотрел психиатр и поставил диагноз – «спорадический психоз», то есть больной потерял связь с реальностью.

Вместо кабинета маршала Жукова Щиров оказался в психиатрической больнице, где и скончался 7 апреля 1956 года. Реабилитировали бывшего летчика лишь в 1988 году. Тогда же его восстановили в звании Героя Советского Союза.