Вайгач – самый таинственный северный остров нашей планеты. Исследователь Гипербореи Валерий Демин считает его одним из тех мест, где зародилась цивилизация.

Начальник Морской арктической экспедиции Петр Боярский писал: «Вайгач является единственным сакральным островом на Земле, где с древних времен никто не проживал, но на котором располагались главные святилища народов Севера (предков ижемцев – печеры, югры, ненцев и других). Поэтому Вайгач для истории человечества имеет даже большее значение, нежели знаменитый остров Пасхи».

С островом Пасхи Вайгач «роднят» и загадочные идолы, священные для ненцев. В глубокой древности, когда климат был значительно теплее, на Вайгаче обитало племя самоедов. Но потом что-то «пошло не так», и северный остров обезлюдел. Недаром ненцы называют его «Вай Хабць» – «Остров страшной гибели», или «Земля смерти».

«Не пой, не горюй, не плачь»

«О доме не горюй, о женщинах не плачь и песню позабытую не пой. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач меж старою и Новою Землей», – пел известный советский бард Александр Городницкий. И действительно, Вайгач расположен между Новой Землей и «старым» материком, от которого отделен узким проливом Югорский Шар.

Длина острова 105 км, ширина вдвое меньше. Здесь две невысокие горные гряды, несколько речек и озер, а все остальное – непроходимые болота.

Еще в 10-м веке новгородские купцы добрались до побережья Печорского моря. Они увидели остров, но преодолеть пролив не решились. А первыми здесь высадились вездесущие англичане. В 1553 году, когда «Московией» правил Иван Грозный, Вайгач обнаружила экспедиция английского короля под началом Хью Уиллоби. Правда, иностранный мореплаватель нанес Вайгач на карту как полуостров, часть Новой Земли.

Лишь в начале 19-го века Вайгач стали посещать русские землепроходцы, да и то с чисто утилитарной целью – для заготовок пушнины. Незадолго до октябрьского переворота 1917 года на острове появилась российская полярная станция.

В 1930-е годы на Вайгаче работала «экспедиция ОГПУ». Геологи под эгидой чекистов разведали здесь залежи свинцово-цинковой руды. Затем сюда пригнали заключенных, которые

обустроили два рудника. Но осенью 1938 года произошла страшная авария – добычные шахты были залиты водой. Добычу прекратили, а зэков по льду залива Югорский Шар пешком отправили на материк – в Воркуту. До сих пор на юге острова можно увидеть проржавевшие рельсы и вагонетки – все, что осталось от свинцовых рудников.

«Президент» с топором

В те же 1930-е годы советская власть переселила на Вайгач несколько ненецких семей. Таким образом, спустя несколько веков здесь появилось «постоянное население».

С тех пор на юге острова, в поселке Варнек, живут представители двух ненецких родов – Вылко и Талей. А на севере несут службу пограничники. Если добавить еще и метеорологов, то всего на Вайгаче обитает чуть более сотни человек.

Про Путина и Москву ненцы-островитяне наверняка что-то слышали, но вообще-то тут есть свой «президент», он же главный шаман. Администрация в поселке отсутствует, община живет по своим правилам и законам. Все спорные вопросы, которые могут возникать между двумя ненецкими кланами, решает шаман. Он управляет не только людьми, но и силами природы. Для борьбы с плохой погодой у него имеется «священный топор». Воткнув орудие топорищем в снег, «президент» острова останавливает многодневную пургу.

Местные жители занимаются в основном рыболовством (ловят карского окуня и пресноводного гольца), а также добывают песца и морских зверей. Чужакам охота запрещена.

Вайгачские ненцы живут не в чумах, а в деревянных домах, построенных из плавника (то есть из древесины, выброшенной на берег). Раз в неделю сюда из Нарьян-Мара (остров административно входит в состав НАО) прилетает вертолет с товарами ширпотреба. С материка завозят все необходимое, кроме водки: на острове «сухой закон».

Сыктывкарец увидел духов

«Сухой закон» местные жители приняли добровольно. На Вайгаче много скал и обрывистых берегов, а главный транспорт – снегоходы. Неосторожный возчик (тем более пьяный) рискует свалиться с обрыва. Несчастные случаи происходят довольно часто. Ходят слухи, что остров «мстит» за нарушение древних табу. Местные рассказывают, что во время зимней пурги многие из них видят призраков. В том числе в образе девушки в летней одежде, которая считается предвестницей скорой смерти.

Нечто подобное привиделось и известному сыктывкарскому путешественнику Сергею Семяшкину, несколько лет назад совершившему лыжный поход на Вайгач.

Семяшкин и его спутник – ненец Виталий – в сумерках заметили фигуру человека в малице. Незнакомец молчал. Сергей пошел к нему навстречу, но фигура не приближалась, а удалялась. Загадочному человеку кричали, махали, звали, но на крики он никак не реагировал. Горячий ненецкий парень Виталий хотел было даже выстрелить в таинственного незнакомца. Однако Сергей не разрешил. Человек в малице долго кружил вокруг путешественников, возникая то сзади, то спереди. И только к ночи он исчез. Кто или что это было, так и осталось тайной. А позднее Сергею сказали, что это духи не хотели пускать его на Вайгач.

Страшные истории

Для самоедских племен Вайгач – это как Мекка для мусульман. На протяжении многих веков ненцы с Урала и Большеземельской тундры на собачьих упряжках приезжали по льду на остров, чтобы совершить обряд жертвоприношения своим идолам. Число идолов достигало четырех сотен, но большинство каменных и деревянных фигурок было уничтожено христианскими миссионерами. Правда, ни церковь, ни хотя бы часовня на Вайгаче так и не появились.

Каждый из прибывших на остров сооружал своего небольшого родового идола. Возле святилищ, кроме черепов и костей, найдено множество старинных монет, в том числе древнеримских, и многочисленные предметы пермского звериного стиля. До сих пор считается, что камешек, привезенный со Священного острова, приносит удачу в охоте и охраняет жилище от злых духов.

В наше время на Вайгаче сохранилось лишь несколько языческих артефактов, главным из которых считается семиликий идол. С ним связано несколько страшных мистических историй.

Когда на острове работала морская арктическая экспедиция под руководством Петра Боярского, он решил забрать семиликого идола в Москву на реставрацию.

В реставрационной мастерской идол провел около года. Но с момента его появления на реставраторов начали сыпаться разнообразные неприятности. Сначала в мастерской обваливался потолок, потом самовозгорались электробытовые приборы. Реставраторы стали часто болеть, несколько человек угодили в автокатастрофы, а один из сотрудников скоропостижно скончался. Эти истории напоминали известные рассказы про древнеегипетскую мумию.

Всевозможные беды преследовали москвичей, поэтому они поспешили избавиться от артефакта, даже не закончив толком реставрацию. Идола упаковали в коробку и отправили в адрес Пустоземельского музея с просьбой вернуть раритет на остров. Работники музея, наученные горьким опытом столичных коллег (те поведали им о свалившихся на них несчастьях), даже не стали распаковывать посылку. И при первой же возможности переправили артефакт на Вайгач.

Островитяне считали, что идола отреставрировали из рук вон плохо: фактически слепили его «на живую нитку» с помощью фанеры, шурупов и скотча. Шесть фигур, обрамляющих центральный «лик», при сильных порывах ветра все время падали. Раньше такого не случалось. Поэтому местный житель Андрей Вылка собственноручно привел кумира в порядок.

Кстати

Пропали три экспедиции

Арктика до сих пор хранит свои жуткие тайны

6 марта в отделе природы Национального музея Коми открылась выставка «Неслучайные случайности: по следам затерянных экспедиций».

На выставке можно увидеть уникальные артефакты целого ряда музеев и организаций, в том числе и экспонаты из фондов Национального музея Коми. Центром выставки стала рельефная географическая карта Арктики, показывающая путь, проделанный экспедициями Георгия Брусилова, Владимира Русанова и Георгия Седова. Также на выставке можно узнать о серии экспедиций «По следам двух капитанов».

1912-1914 годы стали трагическими для русского исследования Арктики – среди льдов и торосов пропали три полярные экспедиции. В реальных исторических событиях не меньше тайн и загадок, чем в романе Вениамина Каверина «Два капитана». Материалы на выставке помогут восстановить ход событий, узнать, почему все экспедиции потерпели неудачу и какое значение они имели для будущих исследований.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.