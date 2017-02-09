Местные чиновники опасаются резкого обострения социальной напряженности

В прошедшую пятницу в актовом зале мэрии Ухты в экстренном порядке собрались чиновники, отвечающие за коммунальное хозяйство города, директорский корпус местных «управляшек», сотрудники прокуратуры, а также представители ТСЖ и ТСН. Пришли после получения грозной факсограммы. А вел совещание первый заместитель главы администрации МО ГО «Ухта» Петр Артемьев.

В факсограмме, подписанной начальником УЖКХ администрации Ларюковым, четко сформулирована главная задача совещания: «В целях выработки совместных решений по снижению социальной напряженности». Далее расшифровывается обоснование со ссылками на постановления правительства РФ № 354 и № 1498.

Для тех, кто не в курсе, поясню. В постановлении № 354 говорится о правилах предоставления коммунальных услуг собственникам жилья. А в постановлении № 1498 — о тех же услугах для содержания общего имущества.

В этих документах, на которые ссылались организаторы совещания, нет даже намека на задачу снижения социальной напряженности. Так почему же ухтинские чиновники вдруг озаботились этим вопросом?



Тамара Просужих.

Ставка на повышение

На первый взгляд, ответ прост: с 1 января текущего года собственникам тех домов, в которых не установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепла (или установлены, но не введены в эксплуатацию), придут счета с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом, самая «тяжелая» строчка коммунальных платежей потяжелеет в полтора раза. Сколько ухтинцев могут пострадать? По информации директора Коми филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Любови Морозовой, проблема коснется 9 тысяч семей. Причем Ухта, что стало уже традицией, снова на «передовых» позициях.

При этом во многих домах, уже оснащенных коллективными ОДПУ, выставляются счета не по показаниям прибора, а по нормативам. Почему? Приборы до сих пор не введены в эксплуатацию. Загляните на сайт «Школы управдомов», созданный Координационным советом управдомов — там просто шквал возмущения!

Татьяна Окатова, Интернациональная, 54: «ОДПУ установили, платим за установку, но берут за тепло по нормативу».

Елена Семяшкина, улица Юбилейная: «Пустили в эксплуатацию ОДПУ в 2015 году. В 2016 году снимали показания, но платили за тепло по нормативу».

Вера Верховцева: «На Интернациональной, 58 установили счетчик в 2016 году. Выставили сумасшедшие счета за установку с процентами. Хотя в «Т Плюс» не дали ни одного внятного ответа, откуда взялась такая стоимость прибора и его установки. УК прибор не приняла».

Наталия Леонтьева, Строителей, 16: «Знаю, что поставили ОДПУ, но не знаю, приняли в эксплуатацию или нет. Но начисляют по нормативу».

Ольга Прошкина: «На Общественном совете при администрации города два года назад мы пытались поставить этот вопрос. Как это может быть: тепловая компания выставила счета за установленные ОДПУ на отопление, а счетчики не введены в эксплуатацию? Нас не то что не пожелали выслушать, а втихаря исключили из состава совета».

Вот, казалось бы, просторное поле деятельности для государственного надзорного органа в сфере ЖКХ, коим является Жилищная инспекция: даже там, где установлены приборы учета, они не работают. Только молчит ГЖИ, как воды в рот набрала!

Заметим: жильцы еще не получили январские счета с «сюрпризом». А что будет, когда получат? Так что тревога власти понятна: боятся в Ухте массового возмущения.

Время — деньги

Можно ли было этого не допускать? Без сомнения! Законодательством были предусмотрены достаточные сроки, чтобы властям не заниматься в пожарном порядке проблемой «снижения социальной напряженности». Напомним: в Федеральном законе «Об энергосбережении» № 261 от 23 ноября 2009 года был четко определен порядок оснащения домов приборами учета, в том числе и по отоплению. И сроки указаны: с 1 июля 2010 года. То есть тем же тепловикам давалось шесть лет, чтобы поставить в домах приборы учета.

Вместе с собственниками, естественно. Потому что в законе четко прописаны и их обязанности. Собственники были обязаны обеспечить установку коллективного ОДПУ до 1 июля 2012 года. Четыре года, согласитесь, срок тоже немалый. Поэтому законодательство ни в коей мере не снимает гражданской ответственности с жильцов тех домов, технические возможности которых позволяют установить приборы учета. (Хотя вряд ли кто-то взял на себя труд объяснить людям, можно или нельзя в их доме ставить ОДПУ). Но полагаться только на самосознание жителей не просто неосмотрительно, но и безответственно. Реформа ЖКХ, длящаяся уже 12 лет, с вводом в действие в 2005 году Жилищного кодекса нацелена в том числе и на революцию в сознании граждан, призванных «переварить» уничтоженное в 1917-м само понятие «собственность».

«Верхи» не могут, «низам» — не дают

Кто же должен был толкать тему организации учета ресурсов в многоквартирных домах? Разумеется, сами ресурсники, местная власть через СМИ. А в первую очередь — через советы домов, которые она, власть, не то что не хочет создавать (хотя Жилищный кодекс ее прямо к этому обязывает), но просто в упор не видит. Толкать через своего рода Школы старших по подъездам, по дому и просто активных граждан. Однако власть, будучи не в состоянии организовать их сама, игнорирует действующую уже пятый год Школу при Координационном совете управдомов. Как, впрочем, и сам КСУ.

Это при том, что уже и на самом «верху» давно дали команду: в решении важнейших социально значимых проблем опираться на гражданское общество, организовать общественный контроль в ЖКХ. Только не решается власть сделать шаг навстречу! Или не хочет?

Пора навести порядок

Трудно сказать, каким образом чиновники собираются «снизить социальную напряженность». Понятно одно: спохватились, дошло наконец через шесть лет после ввода закона в действие! В результате участники недавнего совещания ни к чему определенному не пришли, ограничившись перепалкой сторон. Разумеется, куда правильнее было бы сформулировать тему обсуждения совсем по-другому: «В целях выработки совместных решений по наведению порядка в системе учета в Ухте».

Координационный совет управдомов, представителя которого не приглашали на совещание («сам пришел!»), предлагает: давайте для начала запустим в эксплуатацию уже установленные счетчики. Там нет проблем. Порядок постановки приборов на коммерческий учет, то есть ввода их в эксплуатацию, подробно изложен в постановлении правительства РФ № 776 от 04.09.2013 года: смотрите раздел первый «Общие положения» и раздел шестой «Допуск узла учета к эксплуатации». Если кто-то не разберется, мы посвятим этому вопросу специальное занятие Школы управдомов. Приглашаем, у нас вход свободный для всех активных граждан, и в том числе для чиновников, которых заботят проблемы ЖКХ.

Да, а что же ГЖИ? Что же она присоветовала, чтобы «снизить социальную напряженность»? По существу, выступление на совещании ее руководителя Марины Потолицыной можно свести к одной фразе: «Надо повторно провести в домах общие собрания об установке ОДПУ». Ну очень ценное предложение!

Тамара ПРОСУЖИХ, член КСУ.