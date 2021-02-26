Местные в ауте: наших бьют? Кресло популярного в Коми министра займет еще один «варяг»

24 февраля губернатор Владимир Уйба подписал распоряжение об отставке главы Минприроды Коми Романа Полшведкина.

Слухи об отставке г-на Полшведкина появились еще в прошлом году, сразу после инаугурации руководителя региона. Новый губернатор последовательно избавляется от местных кадров, свою команду он решил сколотить из разношерстных «варягов»…

Роман Полшведкин уже терял свой министерский портфель. В 2016 году Сергей Гапликов решил упразднить Минприроды, но разразился скандал, и «губеру» пришлось сдать назад. На защиту ведомства и самого министра встали тогда и экоактивисты, и представители бизнеса.

Роман Полшведкин не с самой лучшей стороны проявил себя во время «мусорной реформы». Однако он смог выстроить отношения с крупными природопользователями и был открыт для диалога с общественностью. Министр не боялся скользких тем типа Шиеса и не раз заявлял, что мусорный полигон в Архангельской области «строится со всеми всевозможными нарушениями».Помимо этого, он критиковал идею расширения границ национального парка «Югыд ва» и настаивал на федеральной программе по консервированию заброшенных скважин.

Уезжать из республики экс-министр не собирается. «Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Дальнейшая моя работа будет зависеть от поступающих предложений, а они уже есть», – написал Р. Полшведкин в Instagram.

И.о. министра природных ресурсов Владимир Уйба назначил своего советника Алексея Кузнецова.

Известно, что г-н Кузнецов –уроженец Архангельской области. Трудовую деятельность начал в 1989 году в Новодвинске. Руководил леспромхозами, лесопильно-деревообрабатывающим комбинатом в Архангельской области и Карелии. С 2010 года перешел в правительство Мурманской области. Два года заведовал там комитетом лесного хозяйства, затем перебрался во Владимирскую область. Теперь вот будет рулить природными ресурсами Коми.

Совсем недавно «Комитет спасения Печоры» предрекал на страницах «Трибуны», что в Коми грядет передел лесных ресурсов. Похоже, что это предсказание скоро начнет сбываться.