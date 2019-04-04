Местные жители против того, чтобы на них экономили

На прошлой неделе в поселке Ярега состоялся пикет, в котором приняло участие свыше четырехсот человек, в том числе и медики. Собравшиеся протестовали против присоединения Ярегской больницы к Ухтинской поликлинике.

Как рассказал один из организаторов пикета Валерий Харченко, объединение может привести к ухудшению медобслуживания населения. Пример тому — реорганизация поликлиники в поселке Водный. Там после «реорганизации» остался один педиатр вместо трех, один фельдшер и один терапевт, который приезжает в поселок три раза в неделю. Нет перевязочного пункта, физиокабинет, работавший в две смены, теперь работает лишь в одну. Закрыт дневной стационар, где проходили реабилитацию пациенты после инсульта и инфаркта, отсутствует главврач, и любую бумажку теперь можно подписать лишь в Ухте.

По словам В. Харченко, администрация уже составила список медработников, принявших участие в воскресном пикете. Не исключено, что «бунтарей» ждут неприятности.

Участники акции потребовали от местных властей не объединять два медучреждения. По их мнению, это негативно скажется на качестве медицинских услуг, потому что «невозможно улучшить медицину путем экономии». Люди опасаются, что после реорганизации поликлиника превратится в амбулаторный пункт.

Аргументы Минздрава

Между тем, как сообщил портал «7х7», пресс-служба Минздрава распространила сообщение, в котором объяснила, почему необходима реорганизация:

«В результате реорганизации все медицинские услуги жителям Яреги будут доступны по месту жительства не просто в прежнем объеме, а даже в большем. В городской поликлинике № 2 Яреги ведут прием врач-терапевт, врач-педиатр, акушер-гинеколог, офтальмолог, хирург, отоларинголог, зубной врач. Все специалисты продолжат вести прием пациентов в поселке. После объединения учреждений жителям Яреги будет доступен весь комплекс лечебно-диагностических услуг Ухтинской взрослой и детской поликлиник, а также узкопрофильные специалисты в связи с прикреплением взрослого населения к Ухтинской городской поликлинике, а детского — к Ухтинской детской поликлинике».

О том, как будут развиваться события, «Трибуна» сообщит.

Анатолий ПОЛЬКИН.