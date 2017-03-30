Место председателя Совета осталось вакантным

29 марта состоялось внеочередное заседание Совета МР «Печора».
Сначала депутаты обсудили «бюджетный» вопрос. Они решили узнать, сколько еще нужно денег, чтобы закончить строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Новый руководитель УКСа пояснил — примерно 125 миллионов, хотя эта цифра не окончательная. После чего Совет проголосовал за корректировку бюджета.
Второй пункт повестки — «кадровый» — вызвал ожесточенные споры. Дело в том, что еще 22 марта глава района — председатель Совета Владимир Анищик написал заявление о досрочном уходе со своего поста. Как он сам заявил — «по состоянию здоровья».
Коллеги уговаривали г-на Анищика остаться, но безус-пешно. И тогда депутат Иван Пьянков предложил не откладывать дело на месяц, а тут же избрать нового председателя.
После долгих дискуссий было выдвинуто две кандидатуры: зампред Совета Геннадий Коньков и депутат Наталья Низовцева.
В ходе тайного голосования за Низовцеву было отдано 13 голосов, за Конькова — 11 (один бюллетень оказался испорченным).
Таким образом Н. Низовцевой (кстати, постоянному автору «Трибуны») не хватило всего трех, необходимых по регламенту голосов, чтобы возглавить Совет. В итоге выборы были признаны несостоявшимися.
Теперь председателя печорского Совета депутаты должны выбрать во время очередного заседания, которое состоится в апреле. Временно исполнять его обязанности будет Геннадий Коньков.