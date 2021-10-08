Сегодня и завтра, 8 и 9 октября, Академический театр драмы имени Виктора Савина отпразднует свое 90-летие. Сам юбилей был в 2020 году, но из-за ограничений все торжественные мероприятия были отсрочены на год.

По мнению директора театра Михаила Матвеева, задержка с празднованием пошла театру даже на пользу:

– Сейчас дата, которую мы собираемся отмечать, совпала со столетием Республики Коми. Таким образом, 90-летие театра было представлено более широко, и его значимость повысилась. Что театр вобрал в себя историю республики – это бесспорный факт. Благодаря нашему театру родился сначала Музыкальный театр, а потом Театр оперы и балета, из Театра им. Савина вырос Национальный музыкально-драматический театр, становление филармонии тоже происходило здесь, в этих стенах. Самые важные события для республики, имена выдающихся артистов и писателей связаны с нашим театром, и эта параллель делает предстоящий праздник большим и значимым, – отметил М. Матвеев.

Коми инструктивный передвижной показательный театр (КИППТ) под руководством В. Савина открыл свой первый творческий сезон 8 октября 1930 года. С этой даты и берет начало история Академического театра драмы им. В. Савина. Окунуться в эту историю и разделить с коллективом театра радость от праздника зрителей приглашают на концерте «Место, где свет». Его подготовила вся труппа учреждения под руководством режиссера Бориса Лагоды, балетмейстера Нелли Дашевской и главного художника Эриха Вильсона.