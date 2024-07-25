Механик разбогател (Блиц от 26 июля)

Механик из Воркуты выиграл в гослотерею более 61 млн рублей.

Владислав Кобылянский стал обладателем суперприза государственной лотереи. Он выиграл 61 256 613 рублей. Это рекордный выигрыш не только для данной гослотереи, но и для Республики Коми в 2024 году. Владислав купил сразу три билета, отметив в игровых полях числа наугад. Потратить призовую сумму Владислав планирует на покупку нового автомобиля, статусного подарка супруге и путешествие на Кубу.

Клубничка для северян

Ученые Коми перечислили сорта клубники для арктических условий.

Ученые института Агробиотехнологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН назвали самые зимостойкие сорта, которым не страшны арктические холода, они хорошо адаптированы к ранним заморозкам и способны благополучно перезимовать. По комплексу признаков и показателей выделяются сорта: «Солнечная полянка», «Берегиня», «Гейзер», «Мелодия».

Республику «взяли в клещи»

С начала сезона опасные насекомые покусали в Коми три тысячи человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, только с 11 по 17 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 147 человек, в том числе 23 ребенка. Всего же с начала сезона в медицинские учреждения обратились 3075 пострадавших от укусов клещей, из них 519 детей.

Сосновская получила орден

Указ о награждении, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте президента России.

Солистка Академического театра оперы и балета Коми Ольга Сосновская, народная артистка Республики Коми, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

В школу – на колесах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 2,6 тысячи школьных автобусов между регионами. На эти цели выделено 10 млрд рублей.

Автобусы распределены на основании заявок от регионов. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения. Коми получит 27 автобусов. Все они будут в северном исполнении.

Пали на поле брани

За прошедшую неделю стало известно о гибели в ходе СВО четырех бойцов из Коми.

В ходе проведения специальной военной операции погибли Михаил Чугаев из села Визинга Сысольского района, Виталий Мамеев из поселка Жешарт Усть-Вымского района, Олег Осташов, уроженец села Хабариха Усть-Цилемского района, Алексей Каракчиев из Корткеросского района.

Закончились жаркие дни

В ближайшие дни на территории Коми установится прохладная для июля погода.

В большинстве районов республики днем ожидается от +16 до 22ОС. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, на севере региона вероятно усиление ветра.

Через год он вернулся

23 июля состоялось заседание Совета Воркуты. Муниципальные депутаты проголосовали за то, чтобы Ярослав Шапошников вернулся в кресло мэра.

В соцсетях 23 июля Ярослав Шапошников объявил, что «уедет

на некоторое время в отпуск, чтобы повидаться с родителями и просто выспаться».

В конце марта 2023 года Ярослав Шапошников заявил, что станет участником спецоперации, однако только 24 июля того же года он заключил контракт и отбыл в зону СВО. Временно исполняющим обязанности стал Александр Камкин.

Сыктывкар – культурная столица?

За звание «Культурной столицы 2026 года» борются 13 городов.

Конкурс «Культурная столица года» предоставляет регионам страны уникальную возможность представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал. Победителя определяет экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования. Город, набравший наибольшее количество голосов на платформе обратной связи Госуслуг, станет победителем в номинации «Народное голосование».

100 тысяч «за побег»

Женщина отсудила компенсацию морального вреда после исчезновения сына из больницы и его смерти.

Сын истицы попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Находясь в неадекватном состоянии, мужчина сбежал из больницы без верхней одежды и обу-

ви. Его тело нашли спустя месяц в лесополосе. Предположительно, пациент умер из-за переохлаждения. Мать погибшего обвинила медучреждение в ненадлежащем уходе и обратилась в Сосногорский суд для взыскания морального ущерба в размере 3 млн рублей. Суд присудил ей 300 тысяч рублей компенсации. Позже Верховный суд согласился с выводом первой инстанции о дефектах, допущенных при лечении, но снизил размер компенсации до 100 тысяч. Поскольку мать с сыном долгое время не общались. О том, что он попал в больницу, а потом сбежал, истица узнала гораздо позже от бывшей невестки.

12 километров – в ремонте

В Коми приступили к ремонту участков автотрассы Сыктывкар – Ухта.

Будут отремонтированы несколько участков дороги в Княжпогостском районе: с 82 по 85 км в районе поселка Ляли; со 115 по 117 км вблизи Емвы; со 149 по 151 км около поворота на пст Тракт; со 162 по 167 км в районе поворота на поселок Чернореченский.

Суммарно – это около 12 км. Подрядчик – ООО «Дорсервис» – должен завершить работы по условиям контракта в октябре с.г.

«Юбилейный» пошел под снос

В Воркуте сносят трибуны стадиона «Юбилейный». За месяц спортивный объект должны демонтировать. Завершить снос строения планируют к концу июля.

В мэрии напомнили о необходимости провести полную реконструкцию стадиона «Юбилейный». Воркутинские власти заявляли об этом в Министерство физической культуры и спорта Коми, как и об участии в адресной инвестиционной программе региона с перспективой федерального финансирования. Кроме того, проект согласован и включен в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Воркутинской агломерации на период до 2035 года.