13 июля в селе Корткерос стучали кузнечные молоты. Здесь прошел уже восьмой межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «К\рт Айка». По традиции его итогом стал новый арт-объект, который будет установлен в райцентре.

Несмотря на радушие местных жителей и обширную развлекательную программу, мастера вышли на состязание трезвыми и сосредоточенными. Тем более что конкуренция была очень жесткой: на фестиваль приехали кузнецы из Московской, Вологодской, Кировской, Ярославской областей и даже из далекого Приднестровья. Нашу республику представляли умельцы из Сыктывкара, Ухты и Корткеросского района.

Лучшим кузнецом на фестивале признан Сергей Веркеенко из Приднестровья. На втором месте – Рафаэль Галимуллин из Сыктывкара. На третьем – Татьяна Камаева из Коломны.

На кузнечном празднике в Корткеросе определяли еще и лучшие сельские подворья. «Золото» – у подворья села Пезмег, «серебро» – у сельчан из Небдино, «бронза» – у поселка Приозерный.

Колдун и разбойник

Кузнецов недаром называют «повелителями огня и металла». В старину их побаивались – считали колдунами. Но одновременно и почитали. К ним даже обращались за помощью в лечении всяческих болезней.

А корткеросская земля всегда славилась своими кузнецами. Даже само название села переводится как «железная возвышенность»: к\рт – железо, керос – гора, возвышенность. С железом также связаны названия некоторых близлежащих географических объектов: Железный лес – К\рт-яг; река К\рт-вис – железная протока.

На месте нынешнего Корткероса был один из древних центров металлургии. Много веков назад в этих местах добывали железную руду. Археологи часто находят здесь каменные гвозди и песты, которыми отбивали и измельчали руду, а также глиняные горшки, где плавили железо.

Кузнецом был и герой местного мифа – железный человек, злой колдун и разбойник в железной одежде К\рт Айка. Напомним, что К\рт Айка (железный свекор) – это персонаж коми-зырянской мифологии, который получил известность благодаря поэме-сказке Михаила Лебедева. В основу своей поэмы писатель положил легенду о колдуне-разбойнике, записанную в Корткеросском районе. Впервые поэма «К\рт Айка» на коми языке была опубликована в 1910 году. На русском языке произведение впервые вышло в 1939 году. Несколько лет назад поэму на свой родной язык перевел французский исследователь, автор и переводчик Себастьян Каньоли.

По легенде, пришлый колдун К\рт Айка носил одежду и шапку из железа (как европейский рыцарь из Средних веков), имел железный дом, лодку, лук и стрелы. И даже его неуязвимость объяснялась тем, что у него было железное тело.

Промышлял колдун грабежом судов и лодок, проплывающих по Эжве (Вычегде), которые он останавливал протянутой через реку железной цепью.

Наряду со своими «железными способностями» он обладал неограниченной властью над стихиями. По его слову меркли солнце и луна, день превращался в ночь и наоборот. Он мог заставить реку потечь вспять, а в засуху вызвать обильный дождь.

«Вот что крест животворящий делает!»

Согласно преданию, Стефан Пермский, плывя в лодке вверх по Вычегде, как и многие другие до него, был остановлен железной цепью, натянутой через реку вблизи от жилища К\рт Айки.

Осенив себя крестным знамением, Стефан ударил по цепи крестом, та лопнула и погрузилась на дно реки. Увидев это, К\рт Айка произнес заговор, и по поверхности реки загуляли огромные волны, грозя опрокинуть лодку. Стефан успокоил волны и причалил к берегу.

К\рт Айка бросился на святителя, размахивая огромным топором. Зная о неуязвимости туна, Стефан велел своим спутникам отойти в сторону, а сам смело шагнул навстречу и ударил К\рт Айку в лоб топором. Тот упал замертво. А на месте его могилы затем возвели Корткерос.

Первый парень на деревне

В наше время профессия кузнеца относится к экзотическим. А вот раньше в каждой деревне имелся свой «мастер огня». Железная утварь в избах, металлические орудия труда – все это его рук дело. Как гласит пословица, «кузнец – всем ремеслам отец».

Кузнец был очень авторитетной фигурой в сельском сообществе. Вспомним забавный диалог из популярного фильма: «Приходи, как стемнеет, на сеновал». Пейзанка охотно соглашается. Но тут же следует комментарий приятеля: «Она не одна придет. Она с кузнецом придет». Ловеласу это не понравилось: «А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли?»

К кузнецам обращались не только за подковами или серпами, но и для того, чтобы устроить свадьбу. Считалось, что опытный кузнец знает, как «сковать» воедино две судьбы. С этим связаны обычаи по выковке обручальных колец и семейных амулетов. Сельчане были уверены, что кузнец может «выковать» счастье для влюбленных или «сковать» для жениха с невестой «свадьбу крепкую».

Считалось, будто они умеют ворожить и отгонять от деревни злых духов. Во многих культурах кузнецы по совместительству были шаманами, ведунами, чародеями, изготавливали атрибутику для обрядов. К ним обращались и за медицинской помощью.

Из-за опасности возгорания кузнецы обычно поселялись на отшибе, что порождало дополнительную загадочность. Поэтому кузнецы имели репутацию колдунов, связанных с темными силами (аналогичное отношение было и к мельникам, которые тоже селились отдельно).

Как закалялась сталь

В знаменитом карело-финском эпосе «Калевала» изображено железное небо и передана молитва Лемминкяйнена к верховному богу Укко. Он молит послать с неба град из комков железа. В эпосе железо враждует со своим братом огнем и бежит от него в горы и болота.

Но вот на горе угля среди поляны родился богатырь – кузнец Ильмаринен. Он строит кузницу, ищет руду, ставит меха у болот. Его спутники берут руду из болот и несут к горну. Вместе со своим братом Вяйнемёйненом кузнец создал огонь на небе, при этом искра упала на землю и послужила на пользу людям.

В некоторых рунах мир создает первочеловек Вяйнемёйнен, а небосвод кует кузнец Ильмаринен. Также Ильмаринен первым начинает делать из железа сталь. Ильмаринен по просьбе своего брата выковал для старухи Лоухи мельницу Сампо, являвшуюся источником счастья и благополучия. А после смерти жены Ильмаринен в печали выковывает себе «взамен» золотую деву. Однако та остается бездушной…

Железная цепь времен

В Древней Греции существовал миф о падении с неба бога-кузнеца Гефеста, а кузнецы, которые появлялись в разных частях Греции, постепенно превращались в киклопов (циклопов) – помощников Гефеста в его подземной кузнице. Процесс производства железных орудий казался грекам столь таинственным, что в их языке процесс закалки стали и колдовство выражается одним словом.

У кельтов бог-кузнец и рудознатец Суцелл изображается с кувалдой, молотом- ручником или деревянной колотушкой для работы в рудниках. Одновременно он бог ночи и смерти, отец всех галлов.

У германских народов есть бог – кузнец Виланд, у скандинавских – бог грома и молнии, небесный кузнец по имени Тор.

Кельты приписывали кузнецам магические способности. Поэтому христианская церковь, пришедшая в страну, ставила кузнецов в один ряд с друидами и ведьмами.

В славянской мифологии богом огня считался Сварог, по совместительству – покровитель кузнецов.

В мифологии боги кузнецы часто изображались хромыми, горбатыми, с увечьями, в племенах в ученики отдавали детей, не способных стать охотниками или воинами. Ими часто являлись боги грома, огня или солнца. По значимости ремесло кузнеца следовало за «профессией» шамана. Народы Севера издревле наделяют их почти одинаковой магической властью.

Постскриптум

Фамилия номер один

Самая распространенная в мире

Все знают общерусскую фамилию Кузнецов. У нее множество вариантов: Коваль, Ковалёв, Ковальчук, Коваленко, Ковалюк (укр.), Ковальский, Ковальчик (польск.).

Ковалевых в мире не счесть: Смит (англ.), Шмидт (нем.), Лефевр, Ферран (фр.), Эрреро (исп.), Дарбинян (арм.), Мчедлидзе (груз.), Чкадуа (мегр.), Ажиба (абх.), Сепп (эст.), Сеппенен (фин.) и другие.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.