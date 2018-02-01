Миграция — главная причина убыли

Численность населения республики продолжает сокращаться. За год она уменьшилась почти на 10 тысяч человек. На 1 января 2018 года она составила 840,8 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Комистата Марина Кудинова.

Основная причина, как и прежде — миграция. Около 9,7 тысячи человек в прошлом году покинули регион. Это больше, чем в 2016 году.

— Показатели смертности в целом по региону сокращались, но более быстрыми темпами сокращалась и рождаемость, — отметила М. Кудинова.

За 11 месяцев в Коми родилось 9034 ребенка. Умерших зарегистрировано меньше на 459 человек (9145 против 9604 за аналогичный период предыдущего года).

Снижение рождаемости в целом по стране достигло минимума за последние 10 лет. Такие данные привел Росстат по итогам 2017 года. Количество родившихся составило 1,689 миллиона человека, и этот показатель на 10,9 процента меньше, чем в 2016 году.