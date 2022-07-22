75 процентов жителей планеты зависят от капризов погоды. Ни с того ни с сего вдруг начинает болеть голова, ноет сердце, скачет давление… Это и есть метеозависимость. О том, как пережить это состояние, читателям «Трибуны» рассказывает сыктывкарский доктор Сергей Попов.

Хочется выть на луну?

Метеозависимость, или метеочувствительность – это нарушение адаптации человеческого организма к изменениям погоды. Наиболее часто она наблюдается у детей и пожилых людей. У первых механизмы адаптации еще не созрели, у вторых дают сбои. При этом женщины страдают чаще мужчин.

На самочувствие человека могут влиять температура воздуха, атмосферное давление, геомагнитная обстановка («солнечные бури»), влажность воздуха и осадки, уровень кислорода в воздухе, сильный ветер, полная луна. В зависимости от локализации нарушений врачи-климатологи различают несколько основных видов метеочувствительности.

Сердечный тип: скачки артериального давления, учащенное или замедленное сердцебиение, боль в области сердца, одышка, учащенное дыхание.

Мозговой тип: мигрени, головная боль, головокружение, звон и шум в ушах, нарушение зрения, общая слабость.

Артралгический: ноющие боли в суставах и костях, мышечные боли, воспаление и защемление нервных окончаний, болевой синдром в области старых травм (переломов, растяжений и т.д.), рубцовая боль и зуд в области шрамов.

Астеноневротический: раздражительность, подавленность, апатичность, тревожно-депрессивный фон, повышенная нервная возбудимость, резкие перепады настроения, бессонница, повышенная сонливость и слабость днем, сниженная концентрация внимания, перепады артериального давления.

Метеочувствительности особенно подвержены люди с хроническими патологиями: болезни сердца и сосудов, эндокринные нарушения, заболевания костей и суставов, психические расстройства, психотравмирующие ситуации, заболевания дыхательных путей, пережитые травмы и хирургические операции.

В группу риска помимо детей и пожилых людей входят женщины в дни менструации или период климакса, беременные, люди с вредными привычками.

Сейчас люди с метеочувствительностью могут заранее подготовиться к неблагоприятным условиям. В выпусках погоды указывают возможность появления осадков, магнитной бури или резкого изменения атмосферного давления. А в особых случаях службы МЧС дополнительно информируют население по СМС, поэтому, чтобы снизить вероятность плохого самочувствия, описанные ниже рекомендации можно использовать еще за день-два до наступления «непогоды».

«Слушайте организм»

Чтобы смягчить воздействие погодных факторов, следует соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, снизить рабочие нагрузки. Это касается и физической активности (в том числе спортивных тренировок), и умственной деятельности (например, постараться не брать дополнительную рабочую нагрузку). Также стоит ограничить информационный шум – использование гаджетов, просмотр социальных сетей и телевидения, чтение новостей.

Регулировать питание и сон. В преддверии неблагоприятных для вас погодных явлений стоит давать себе больше времени для сна – не менее 7-8 часов в сутки. А еще – следить за питанием. Всем метеопатам стоит ограничить потребление тяжелой жирной пищи, острых приправ. Гипотоникам в жаркие дни рекомендуется пить больше жидкости. Гипертоникам при похолодании следует уменьшить потребление жидкости и соли.

Будут полезны контрастный душ и обтирания, утренняя зарядка, легкие упражнения в течение дня, регулярные прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек.

Соблюдайте врачебные рекомендации. Этот пункт особенно актуален при наличии сезонной метеозависимости – обострений хронических заболеваний в весенне-осенний период.

«Слушайте» свой организм: перед и во время неблагоприятной погоды нужно чаще проверять показатели, актуальные для вашего типа метеозависимости, например, давление и сердечный ритм. Это поможет вовремя выявить момент изменения самочувствия и купировать его, не доводя до серьезного приступа.

Если проблема метеочувствительности часто вас беспокоит без видимых причин, крайне важно обратиться к терапевту и пройти обследование. Возможно, «метеосимптомы» помогут вовремя выявить опасную патологию и начать своевременное лечение.

Кто вы, доктор Попов?

Советы Сергея Попова «Трибуна» регулярно публикует уже несколько лет. Многие читатели просят рассказать о нем подробнее, что мы и делаем.

Сергей Юрьевич Попов – врач восстановительной медицины. Закончил Ленинградский педиатрический медицинский институт в 1993 г. В течение 15 лет работал анестезиологом-реаниматологом, инфекционистом, врачом-экспертом.

Ароматерапевт международного класса (стаж работы более 20 лет). Создает авторские бренды. Разрабатывает персональные протоколы «под пациента». Рефлексо- и аурикулотерапевт (метод, основывающийся на воздействии микроиглами). Психолог. Стаж работы более 15 лет. В течение нескольких лет преподавал психологию и психопатологию в СГУ. Специализация – социально-психологическая помощь и реабилитация в сложных жизненных ситуациях. В 2021 г. защитил авторский метод. Профайлер (то есть человек, владеющий определенными психологическими методами, благодаря которым может предсказать поведение человека в той или иной ситуации).