На сегодняшний день Печора и ее притоки несут в себе потенциальную угрозу для здоровья жителей Европейского Севера. Теперь это признано государственным надзорным органом.

Экологи три месяца добивались ответа от контро-лирующих организаций. Между тем администрации Воркуты и главы Коми в один голос утверждали, что декабрьская авария на очистных сооружениях Воркуты не привела к серьезным экологическим последствиям. К сожалению, это неправда.

Опасные стоки

В начале февраля председатель общественной организации «Комитет спасения Печоры» Иван Иванов направил письмо в адрес руководителя федерального Агентства по рыболовству Ильи Шестакова, в котором изложил причины тревоги экологов. В частности, в письме говорится о том, что в результате аварии десятки тысяч кубометров канализационных вод ежедневно сливались в реку Воркута. Местные жители сообщали о массовой гибели рыбы. Отмечено, что стоки шли не только из жилого сектора, а еще из больницы, туберкулезного диспансера, морга, СИЗО…

«Отсутствие биологической очистки позволяет с высокой долей вероятности предположить наличие в воде рек Воркута, Уса, Печора возбудителей инфекционных заболеваний людей и опасных заболеваний животных… Считаем, что опасная ситуация затрагивает Воркутинский, Интинский и, возможно, Усинский, Ижемский и Усть-Цилемский районы Республики Коми», – отмечается в письме.

Угроза для здоровья

Письмо Ивана Иванова было направлено из Агентства по рыболовству в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми для подготовки ответов по существу. В частности, эколог просил сообщить о рекомендациях по употреблению в пищу рыбы, выловленной в реках Воркута, Уса, Печора по ходу движения сточных вод с комплексных очистных сооружений Воркуты.

На днях был получен ответ за подписью заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РК Алексея Мирненко, в котором все тревожные опасения подтвердились – северная рыба может представлять угрозу для здоровья.

Что примечательно, письмо из Роспотребнадзора вообще никак не привязано к какой-либо местности. О том, что речь идет именно о реках Печора, Уса и Воркута, можно узнать только после знакомства с запросом экологов. Скорее всего, имеет место быть неуклюжая попытка хоть как-то сгладить ситуацию. Официально ведь у нас все пучком, все опасные последствия аварии еще в Воркуте были ликвидированы хлоркой (так заявляли чиновники).

Хотя чего тут сглаживать, когда в том же письме прямо говорится, что «попадание неочищенных сточных вод в водоемы приводит к массивному микробному и паразитарному загрязнению воды и, как следствие, к заражению обитающих в ней живых организмов. Присутствие различных видов бактерий, включая патогенные, в рыбе очень часто связано с прямым ее контактом с загрязненной водой, попаданием бактерий из донных отложений, заражением объектов, служащих рыбе кормом…»

Только варить или жарить

Роспотребнадзор по Коми рекомендует северянам перед разделкой тщательно промывать рыбу в чистой воде; не использовать в пищу голову и жабры; аккуратно, не повреждая кишечник, потрошить рыбу; при разделке исключить возможность соприкосновения сырой рыбы и готовых пищевых продуктов; рыбу употреблять в пищу после термической обработки – нужно варить ее не менее 15 минут с момента закипания воды, жарить не менее 20 минут. И варить, и жарить рыбу следует небольшими кусками. Пироги с рыбой пропекать не менее 30 минут.

Следует помнить о том, что замораживание рыбы убивает личинки гельминтов, но не микроорганизмы. На время до стабилизации обстановки следует отказаться от посола, вяления, копчения рыбы, считают специалисты надзорного ведомства.

Сергей МОРОХИН.