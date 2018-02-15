Микуньцы в шоке от коммунальных платежей

На этой неделе в «Трибуну» пришло письмо от жителей города Микунь. Они сообщают, что местные коммунальщики «сдали» свои позиции по сбору платежей вышестоящей «конторе», и теперь взиманием платы за тепловую энергию занимается Усть-Вымская районная тепловая компания.

«Новый хозяин» выставил в январе счета за потребленное тепло, согласно которым плата возросла в разы! Жильцам предлагается заплатить от 6 до 15 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Когда возмущенные жильцы многоквартирных домов с улицы Ленина пришли в офис своей управляющей компании «Соседи» и стали выяснять, откуда взялись «сумасшедшие цифры», им сообщили, что Усть-Вымская тепловая компания сделала перерасчет за прошлые годы. Якобы у нее большие долги, связанные с тем, что раньше жители Микуня не доплачивали за потребленную энергию, а потому теперь сделана корректировка, причем аж за 2016 год.

Естественно, такой ответ микуньцев не удовлетворил, и они обратились в местную жилищную инспекцию и к прокурору. По их твердому убеждению, тепловая компания не имеет прав выставлять счета, поскольку по закону этим должна заниматься управляющая компания, обслуживающая их дома. Причем счета должны выставляться на основании показаний общедомового счетчика, но компания предпочитает пользоваться при расчетах нормативными расценками. По мнению авторов письма, коммунальщики воспользовались правовой безграмотностью тех жильцов, которые до сих пор платили завышенные суммы.

Микуньцы также сообщили, что они много раз обращались в полицию и даже в прокуратуру. «Органы» предпочитают не вмешиваться в «споры хозяйствующих субъектов», какими, по их мнению, являются жильцы и коммунальные службы. Жалобщиков отправляют в суд. Но чтобы судиться с поднаторевшими в этом деле коммунальщиками, нужно нанимать юристов, а это дорого.

Однако на сей раз «корректировка» вызвала такое сильное возмущение, что терпение у людей лопнуло. Они написали коллективное письмо в прокуратуру республики и губернатору Сергею Гапликову. Сейчас идет сбор подписей. Жильцы не собираются платить «выдуманную», по их мнению, «недоимку», а это значит, что конфликт неизбежен.

Тихон САНИН.