Миллиарды в «кубышке» (Блиц от 25 ноября)

Жители Коми по-прежнему предпочитают хранить деньги в банках, несмотря на инфляцию, которая в октябре составила 12%.

Общий объем денежных средств населения, размещенных в банках, превысил 163 млрд рублей. Как отмечают банковские специалисты, увеличивается и «кредитный портфель» (на 1 октября – более 47 млрд рублей).

75 трупов под одной крышей

21 ноября в селе Межег Усть-Вымского района произошел пожар, жертвами которого стали десятки буренок.

Около 5 утра загорелось бытовое помещение фермы, принадлежащей КФК Богатырева. Здание самой фермы пострадало не сильно, но когда пожарные прибыли на место, то обнаружили там трупы 75 коров, задохнувшихся угарным газом. По предварительным данным, причина возгорания – неисправность электропроводки.

Рейтинг неравенства

Коми занимает 13-е место по неравенству зарплат. Всего лишь 11,7% жителей Коми получают зарплату выше 100 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Рейтинг.

Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах, где зарплату в 100 тысяч рублей получает почти половина работающих. Далее следуют Магаданская область, Ненецкий округ и Москва.

ФАП вам в руки

В Коми почти одновременно открылись два модульных фельдшерско-акушерских пункта. Первый ФАП – в селе Лэзым Сыктывдинского района, второй – в сысольском поселке Бортом, где раньше был медпункт с печным отоплением.

Если Лэзымский ФАП возвели в срок, то Бортомский был в числе 19 проблемных медобъектов – его строили аж два года, потратив почти 21 млн рублей.

Время мужества и отваги

В ходе спецоперации погиб рядовой из Сыктывкара Илья Антоновский. Он проходил военную службу по контракту, был наводчиком танка.

А 22 ноября прошла очередная торжественная церемония награждения участников боевых действий на Украине. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, уроженец поселка Тимшер Усть-Куломского района Владимир Фаныгин награжден орденом Суворова. Ордена мужества глава Коми Владимир Уйба передал родным и близким гвардии рядового Максима Дёмина, рядового Дениса Лазарчука, гвардии ефрейтора Аркадия Лукьянова и матроса Ильи Пыстина.

Дружинникам добавят

Проект постановления администрации Сыктывкара размещен на портале общественного обсуждения законодательных инициатив.

Предлагается повысить выплаты добровольным помощникам полиции. За одно дежурство в будний день дружинники будут получать 230 рублей вместо 100 рублей. В выходные, праздничные и нерабочие дни, а также за ночные дежурства с 22.00 до 6.00 предлагается выплачивать по 330 рублей вместо 200 рублей.