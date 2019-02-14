По данным налоговиков, миллиардеров в Коми стало четверо. По итогам минувшего года добавился еще один. О них известно лишь, что это жители Ухты и Сыктывкара.
35 человек задекларировали доход свыше 100 миллионов рублей. Помимо столицы региона мультимиллионеры проживают в Усинске, Ухте и даже в двух сельских районах — Усть-Куломском и Сыктывдинском.
При этом доходы подавляющего большинства россиян, в том числе жителей Коми, падают уже пятый год подряд. Так, в декабре 2018-го падение доходов в месячном выражении оценивалось в 2,9 процента.
Миллионеры из трущоб
По данным налоговиков, миллиардеров в Коми стало четверо. По итогам минувшего года добавился еще один. О них известно лишь, что это жители Ухты и Сыктывкара.