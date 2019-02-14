Миллионеры из трущоб

В Сыктывкаре подросток едва не убил мать и бабушку, которые мешали ему играть на компьютере.

По данным следствия, в январе текущего года на территории лыжного стадиона в отношении малолетнего мальчика были совершены действия сексуального характера. Ребенок рассказал о случившемся родителям, те обратились в правоохранительные органы.

Жителей Инты и Печоры обманул «сотрудник» Пенсионного фонда.