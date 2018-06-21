Миллионы россиян рискуют не дотянуть до пенсии

Есть такое понятие — период дожития. Это некое среднее «расчетное время», число лет, которые проживет пенсионер после выхода на пенсию (до ухода в мир иной). Но, похоже, для миллионов россиян это время может превратиться в период недожития…

В разгар чемпионата мира по футболу правительство России внесло в парламент законопроект о повышении пенсионного возраста. Чиновники, видно, надеются, что под шум трибун будет легче протащить эту крайне непопулярную инициативу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже направил законопроект в профильный комитет. Далее предстоит обсуждение в регионах — на это отводится месяц. Профсоюзы первыми высказались по этому поводу.

Реформа должна быть прозрачной

Людмила Ляшенкова, председатель Федерации профсоюзов Республики Коми:

— Проект кабмина по повышению пенсионного возраста обсуждали в Москве участники Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители правительства, бизнеса и профсоюзов. Они не пришли к единому мнению.

Представители бизнеса поддержат этот законопроект лишь при одном условии: если они получат все расчеты и статистические данные, которые легли в основу проекта пенсионной реформы.

Профсоюзы выступили против правительственной инициативы в целом. По мнению главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, возраст выхода на пенсию для женщин следует ограничить 60 годами вместо 63. Шмаков обратился с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву, в котором он, в частности, сказал, что не сделано попыток создания необходимых социально-экономических условий. Не изменена политика в области доходов работающих. Число людей, которых можно было бы отнести к так называемому «среднему классу», не растет. По-прежнему высокий процент работающих «бедных».

Значительные проблемы имеются в области охраны здоровья практически всех слоев населения, доступности медицинской помощи и ее качества.

По-прежнему серьезной остается возможность развития конфликта поколений. Трудоустройство является проблемой для молодого поколения и лиц старшего возраста.

Требует переосмысления и нормативная база. Страной до настоящего времени не ратифицирована ни одна из конвенций, регулирующих сферу социальной защиты работающих.

Ни одна инициатива в области реформирования системы социальной защиты не принесла реальной пользы самим работающим, а проводимые в этой сфере «оптимизация» и «модернизация» лишь сокращали уровень их социальной защищенности.

Самое неприятное, что новое правительство начинает свою деятельность не с развития экономики страны, а с реформы пенсионного обеспечения. Решать проблемы экономики за счет нищих пенсионеров — разве это выход?

Мы, профсоюзы, не против пенсионной реформы, но она должна быть прозрачной и понятной для всех, чтобы человек сам мог решать, сколько ему работать, позволяют ли здоровье и жизненная ситуация. Законопроект не учитывает множества аспектов проблемы и внятно не говорит, что реформа даст каждому конкретному пенсионеру.

Не с того начали, господа!

Николай Шарыпов, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников АПК:

— Наша страна не готова к такому повороту. Где технический и технологический прорыв, где нанотехнологии, цифровизация? В сельском хозяйстве повсюду тяжелый физический труд. Корову доить и кормить надо и в Новый год, и 8 Марта. Вставать в 3 часа утра, убирать за ней навоз, поить. Все как тысячу лет назад. А вот зарплата в АПК самая низкая среди отраслей (и в РФ, и в Коми тоже). Будет ли доярка работать лишние 8 лет, зная, что получит и пенсию тоже маленькую? А полеводство? Все видели, как люди вручную сажают и убирают капусту и в дождь, и в снег.

Я много лет работал на сельхозпредприятии инженером по охране труда. Доярки, полеводы, трактористы уже к 50 годам имеют артроз, болезни спины, суставов. Много ли на полях современной техники? Та, что есть, давно устарела. Да и предприятий АПК тоже нет. Сельскохозяйственные районы Коми, некогда славившиеся своими совхозами, давно их утратили. Сколько у нас сельхозпредприятий, например, в Усть-Вымском, в Троицко-Печорском районах? Ноль. В Княжпогостском — одно. Где работать, даже если хочется?

По-моему, начинать надо не с пенсионной реформы. Надо искать другие подходы. Например, жестче контролировать бюджет, чтобы из него не утекали деньги. Надо на деле, а не на словах бороться с коррупцией, остановить отток капитала за рубеж. И в первую очередь взяться за экономику, создавать предприятия и рабочие места. Сегодня у нас по статистике большая теневая занятость — 15 млн людей работают, но не платят налоги. Выведите их «из тени», заставьте работодателей платить налоги — и Пенсионный фонд станет профицитным. Пойдут платежи – оживет и соцстрах, и медстрах, и НДФЛ. Это и доходы в бюджет, и деньги для медицины. Но это — работа государства, фискальных органов, правоохранителей, правительства. Проблемы решать надо не за счет людей.

На днях вице-премьер по социальной политике РФ Татьяна Голикова с экрана ТВ убеждала нас, что к решению поднять пенсионный возраст толкает демографическая ситуация. Мол, у нас сегодня на одного пенсионера двое работающих, а это очень мало. (Еще в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четверо работающих).

Но ведь сегодня в стране миллионы работающих пенсионеров. Посмотрите, сколько людей пенсионного возраста в сельском хозяйстве, куда молодежь идти не хочет. В школах та же история, в медицине тоже. На селе пенсионеры кормят не только себя, но и своих безработных детей.

Лес рубят — щепки летят?

Александр Смирнов, лидер республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей:

— На частных предприятиях владелец всеми способами будет избавляться от возрастных работников. Представьте себе 60-летнего человека на лесозаготовках, где работы идут и в лютый мороз. Здоровья у него хватит? Он доживет до пенсии?Да, сейчас там внедряют форвардеры и харвестеры. Но работника надо переучивать. Владелец предприятия не станет тратить деньги на пожилого. Усваивает знания он тяжело, через пару лет уйдет, а молодого и обучить легко, и трудиться он будет еще лет 20-30.

На предприятиях лесопереработки производство такое, что от человека требуется концентрация внимания, быстрота реакции. Да, ветераны имеют опыт, но этими качествами в силу возраста уже не обладают.

Бизнес не готов держать у себя даже 50-летних, а про 60-65-летних и речи нет.

В лесную отрасль молодежь идет работать неохотно. Исключение — только крупные предприятия типа Монди СЛПК или ЖФК. Но ведь таких — единицы. А там требования к персоналу весьма высоки, в том числе и по состоянию здоровья. В условиях безработицы возникает нездоровая конкуренция: на пожилого молодежь смотрит косо, ведь он «занимает чье-то место»!

Прежде чем проводить повышение пенсионного возраста, правительству надо бы озаботиться реальным подъемом уровня экономики. Надо развивать свою промышленность, строить свои современные предприятия, а не ввозить импортный товар. Дать людям рабочие места и возможность достойно зарабатывать.

Не хватает денег? Почему бы тогда не ввести дифференцированное налогообложение, с миллионера брать не 13%, а больше, с бедняка — не брать…

Да, лес рубят — щепки летят. Однако люди не щепки. Реформа нужна, но — обдуманная.

«Нездоровая» система

Ольга Федулова, лидер республиканской организации профсоюза работников здравоохранения, врач:

— Сегодня, как подсчитали экономисты РАНХиГС, вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста в России равна 68%. Таким образом, в случае увеличения возраста выхода на пенсию для них до 65 лет вероятность дожить до пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди мужчин из развитых стран. А на Севере люди живут меньше, это общеизвестно.

Изменения в пенсионном законодательстве приумножат социальные и экономические проблемы населения, усилят неравенство и напряженность в обществе. Повышение пенсионного возраста сломает привычный уклад жизни российской семьи, приведет к общему снижению качества жизни людей. В итоге в стране сложится система, при которой в 80% случаев на пенсию начнут выходить люди с серьезным набором хронических заболеваний, получившие не только право на пенсию по старости, но и на пенсию по инвалидности. Таким нужна постоянная медицинская и социальная помощь.

Мы считаем, что, прежде чем повышать пенсионный возраст, нужно серьезно реформировать систему здравоохранения и социального обеспечения. Ведь пенсионерами будут становиться люди более старшего возраста с ослабленным здоровьем, не имеющие возможности работать и не получающие дополнительных доходов.

Те, что могут помогать в воспитании внуков, попросту исчезнут, зато потребность в детских садах возрастет. Кроме того, увеличится число пожилых людей, которым по экономическим причинам недоступно качественное медобслуживание и лекарства.

Из-за повышения пенсионного возраста вырастет безработица среди людей старшего поколения. Уже сегодня работодатель предпочитает принимать людей моложе 45 лет. Куда же в таком случае денутся 60-летние?

Людмила КУДРЯШОВА.