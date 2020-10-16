Минфин региона предлагает увеличить бюджетные расходы на борьбу с ковидом

Подайте на пандемию!

13 октября на заседании президиума Госсовета Коми утвердили повестку предстоящего заседания сессии, которая состоится 20 октября. В повестке более 40 вопросов, среди которых не менее десятка – социального характера.

О выплатах на жилье

В частности, будут рассмотрены поправки в законопроект о социальных выплатах на строительство или приобретение жилья.

Связано это со случаями, когда многодетные семьи, нуждающиеся в выплате, снимали с учета, поскольку их старшие дети достигали возраста 18 лет и несовершеннолетних детей оставалось менее трех. При этом суды вставали на сторону семьи, поскольку в региональном законе не указано, что к льготной категории «семьи, имеющие трех и более детей» относятся исключительно те семьи, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних. В пояснительной записке указано, что в такую же ситуацию попадают и представители категории «молодая семья» в случаях, когда супругам, ожидающим выплаты на строительство или приобретение жилья, исполнялось 35 лет. Изменения в закон предполагают исправить эту несправедливость – чтобы достижение совершеннолетия детьми и возраста 35-летия супругами более не являлось основанием для снятия семей с учета как нуждающихся в жилищной поддержке.

Кроме того, депутаты намерены продлить «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, а также создать при Госсовете новую комиссию по здравоохранению, физической культуре и спорту. «Новый орган позволит разгрузить комитет по социальной политике и обратить детальное внимание на вопросы, связанные со здоровьем жителей Коми», – считает спикер Госсовета Коми Сергей Усачев.

Дорогое здоровье…

Часть законодательных инициатив обусловлена эпидемиологической ситуацией в регионе. Минфин Коми предлагает увеличить расходы на 1,1 млрд рублей. (Доходами они не подкреплены, поэтому на эту же сумму вырастет и дефицит.)

Все деньги планируют направить в здравоохранение. В частности, на возмещение расходов, связанных с выплатой зарплат работникам (146 млн рублей); на закупку лекарственных препаратов для создания резерва при лечении новой коронавирусной инфекции (15,7 млн); на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медорганизаций для оказания помощи больным COVID-19 (231,5 млн); на проведение текущего и капремонта недвижимого имущества в Печорской ЦРБ (2,5 млн); на финансовое обеспечение санитарно-авиационной эвакуации пациентов, связанной с заболеванием COVID-19 (55,2 млн), и др.

…и недешевый парламент

Не забыли депутаты и о себе любимых. В расходной части бюджета Коми на 2020 год на депутатов парламента заложено 37 млн рублей. Это без учета 6,5 млн на содержание председателя Госсовета.

Почти 10 млн рублей заложено на транспортное обслуживание, оплату проезда на заседания и на обеспечение избранников народа служебным жильем. На закупку компьютерной техники для обеспечения деятельности аппарата Госсовета заложено 978,9 тыс. рублей.