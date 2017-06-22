Министерство раздора, или Хорошая мина при плохой игре

На прошлой неделе информационные агентства республики сообщили о том, что образованное в октябре прошлого года Министерство промышленности, транспорта и энергетики решено разделить на два ведомства.

На его месте возникнут Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство инвестиций, промышленности и транспорта. Случилось это после заседания президиума правительства, где обсуждался вопрос, поднятый на встрече главы республики с общественниками.

Глава региона Сергей Гапликов объяснил ситуацию так: «В прошлую пятницу мы встретились с руководителями «Изьватас» и «Коми войтыр», которые обратились ко мне с письмом, где подробно и очень убедительно, на примерах обосновали позицию и изложили пожелание вернуть к функционированию Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Экология, защита окружающей среды — этот приоритет сегодня очевиден, и мы должны идти вместе с общественниками нога в ногу в решении сложных, важных, но очень перспективных задач».

История вопроса

Отметим, что существующий ныне Минпром был образован 17 октября 2016 года по указу Сергея Гапликова, при этом поглотив Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Против слияния министерств выступили сразу три региональные общественные организации — «Комитет спасения Печоры», «Экологи Коми» и «Изьватас». Дальше началась борьба за возврат ведомства, которое бы занималось охраной природы. Были митинги, пикеты, собрания, проводился сбор подписей. Поддержал требования активистов «Гринпис», против объединения выступил и фонд «Серебряная тайга».

А после того, как Сергей Гапликов заявил, что ведомства «проще слить в одну структуру для оптимизации рабочего процесса, чтобы два ведомства не занимались одним и тем же», общественность создала инициативную группу по проведению плебисцита. Спустя два месяца, 17 декабря, было принято решение об инициировании референдума. В конце декабря инициативная группа предложила задать населению три вопроса. Избирательная комиссия трижды отказывала общественникам, ссылаясь на неточности в оформлении документов и расплывчатость формулировок. А в конце мая по итогам правовой и лингвистической экспертизы вопросов, предлагаемых для вынесения на республиканский референдум, комиссия приняла решение, что выносимые вопросы не соответствуют федеральному законодательству.

Палочка-выручалочка

Создалось впечатление, что история с референдумом зашла в тупик. Но тут вдруг появилось письмо лидеров объединений «Коми войтыр» и «Изьватас» к главе региона, которые просили пересмотреть решение по объединению Минпрома и Минприроды. Ожидалось, что после их встречи с главой РК тот отменит указ, объединивший ведомства. Но 9 июня пресс-служба главы Коми распространила сообщение, в котором говорилось, что С. Гапликов предложил подождать и проверить это ведомство временем.

Однако уже 13 июня пресс-служба главы региона сообщила, что в сентябре в Коми воссоздадут ликвидированное министерство.

Следствие закончено: забудьте!

Наверное, можно бы на этом поставить точку: общественность добилась своей цели — Министерство будет восстановлено! Более того, достигнут консенсус, глава региона заявил, что вместе с общественностью будет решать возникающие задачи.

А вот Николай Братенков, один из инициаторов проведения референдума, убежден, что в данном случае главу региона «подправили» сверху. По его мнению, все связано с предстоящими большими выборами. Возникший в Год экологии шум по поводу ликвидации ведомства, занимающегося охраной природы, дошел до Москвы. А шум как раз не нужен.

Общественник считает, что и сам Сергей Гапликов был недоволен работой созданного Минпрома. Это следует из объяснения по созданию второго ведомства на месте реформируемого — Министерства инвестиций, промышленности и транспорта. Он заявил: «Создание нового ведомства необходимо потому, что сегодня, к сожалению, в этом направлении упускается очень много возможностей, которые предлагаются для реализации в регионе. Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта потеряло за определенный промежуток времени эти функции и никак не может достойно наладить работу внутри себя. Акцентирование работы на данных функциях позволит навести в том числе и кадровый порядок, пригласить на эти должности достойных людей для реализации амбициозных задач».

Отмечается, что организационные меры будут реализованы к сентябрю 2017 года. Проверим?

Анатолий ПОЛЬКИН.